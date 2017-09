Cât costă o casă pe malul mării?

Să-ți cumperi o casă în România dintr-un simplu salariu pare o misiune imposibilă. Cum probabil nu ai avut nicio șansă să strângi bani ca să o cumperi cu plata integrală la achiziționare, singura șansă rămâne un credit. Banca îți cere un avans consistent, fel de fel de hârtii și aștepți cu sufletul la gură să vezi dacă se aprobă. De programul "Prima casă" nici nu mai are rost să vorbim. Procedurile sunt greoaie și durează câteva luni. Iar fondurile de la bugetul statutului se termină pe la jumătatea anului. Așa că dezvoltatorii imobiliari au găsit alte modalităţi de finanțare pentru a deschide ușa clienților către casele pe care le construiesc. Cum și eu îmi încerc norocul, am făcut o vizită la Târgul Imobiliar, care are loc la sfârșitul acestei săptămâni la Centrul Comercial VIVO!-Constanța.

NU VREA NIMENI GARSONIERE

Am găsit aici dezvoltatori și agenții imobiliare cu ofertele pregătite pentru orice gen de clienți. Orice gen cu ceva bănuți în buzunare. Prima constatare a fost că garsionierele nu mai sunt la căutare, chiar dacă au cel mai mic preț. Mai mult, unii constructori nici măcar nu le-au inclus în proiecte, ridicând blocuri cu 2 sau 3 camere. Apoi am văzut și care sunt tendințele în privința prețurilor. În creștere, de parcă economia ar dudui. Iar cei implicați fac și o descriere interesantă a situației. "Boomul imobiliar se aseamănă cu cel dinaintea crizei din 2008. Se cumpără mult, în special apartamentele cu două camere, și de aceea au crescut mult prețurile. Un apartament care în urmă cu vreo 2 ani se vindea cu 35.000 de euro, costă acum cu 10.000 de euro mai mult. Majoritatea se gândesc că este o investiție bună, iau credit de la bancă, îl închiriază și, din chirie, plătesc ratele", explică unul dintre agenții imobiliari. Își încheie analiza, șoptind ușor că se simte miros de criză în aer, la fel ca în urmă cu aproape un deceniu.

PENTHOUSE DE 150.000 DE EURO

Cel mai mare stand, dar și cel mai mare proiect imobiliar, este Maurer Residence. La ieșirea din Constanța se construiește un întreg cartier, investiția fiind uriașă. Doar terenul de 16 hectare a costat 36 de milioane de euro. Vor fi 60 de blocuri din cărămidă, cu 3.400 de apartamente, spații comerciale, grădiniță, o suprafață generoasă de spațiu verde. "Primele două blocuri sunt construite și apartamentele au fost deja cumpărate. Se ridică acum următoarele două blocuri, care vor fi gata în luna decembrie a anului viitor, iar multe dintre locuințe au fost deja achiziționate sau rezervate", spune Andreea Toma, director de vânzări. Și nu-i tot. Firma care a mai construit cartiere întregi în Brașov, Târgu Mureș și Sibiu, are o propunere și pentru cei cu buzunarele mai largi. Penthouse la ultimul etaj, la un preț bun, 150.000 de euro. Și modalitățile de plată sunt diverse. Cu banul jos, în trei tranșe sau cu un mic avans și credit ipotecar contractat în momentul finalizării construcției. În plus, cei care se află la prima locuință achiziționată pe numele lor beneficiază de TVA micșorat la 5 la sută.

INVESTIȚII ÎN MAMAIA NORD

Una dintre cele mai căutate zone este Mamaia Nord, unde se construiește într-un ritm alert. Cererea mare a făcut ca prețul terenului aproape să se dubleze în doar opt luni. "În decembrie am cumpărat terenul cu 200 de euro, iar acum nu se mai găsește sub 350 de euro", dezvăluie Carlos, dezvoltator al proiectului Nautica Residence, care are mulți clienți de peste hotare. Prețul unei locuințe se învârte în jurul sumei de 1.000 de euro pe metru pătrat, dar poate crește substanțial în funcție de locație. Cele aflate pe malul mării sau al Lacului Siutghiol sunt la mare căutare, dar devin inaccesibile pentru oamenii simpli care-și căuta un apartament normal de locuit. "Unele sunt cumpărate drept case de vacanță, dar marea majoritate sunt investiții. Vin cumpărătorii din afara orașului sau a țării, iau apartamentul și-l scot la închiriat pe timpul verii. Se fac bani frumoși, mai ales dacă este chiar pe plajă. În plus, ca să evite costurile mari de întreținere, investitorii caută apartamentele cu două camere și cu suprafață mai mică", adaugă un alt agent imobiliar. Ca urmare, unii dintre dezvoltatori au mers doar pe apartamente de acest gen, așa cum s-a întâmplat la proiectul Onix Blue, tot în Mamaia Nord. „Nu suntem în prima linia la plajă, dar se vând bine apartamentele, în special pentru cei care fac investiții și mai puțin pentru case de vacanță", mă lămurește reprezentatul dezvoltatorului, Daniela Vasile.

CA O LOTERIE

Alte zone în care se construiește într-un ritm alert sunt Faleză Nord și în jurul stadionului "Farul". Iar prețurile sunt pe măsură, unele chiar exagerate. Există blocuri aflate chiar pe malul mării, unde doar locul de parcare costă în jur de 30.000 de euro. Costurile unei locuințe de 50 de metri pătrați ajung aproape de 60.000 de euro, incluzând însă diferite amenajări, printre care ușa metalică de la intrare, uși de interior, centrala pe gaze, gresie, faianță, obiecte sanitare și chiar aparate electrocasnice. Par scumpe pentru puterea de cumpărare a românului de rând, dar se vând ca pâinea caldă. Plec de la târg, făcându-mi calcule, dar fără o decizie. Până la urmă, cumpărarea unei locuințe în ultimii ani a devenit o loterie, că auzim tot timpul cum vine o nouă criză.