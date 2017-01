Cât costă să închiriezi un Moş, brazi sau ornamente de pom?

În preajma sărbătorilor de iarnă, Moş Crăciun este mai mult decât un personaj feeric. Bătrânelul preferat al copiilor a devenit o afacere cu tradiţie, care nu conteneşte să dea roade chiar şi pe timp de criză. Firmele care îl închiriază pe Moş Crăciun sunt atente la fiecare detaliu. Aşa se face că Moşul cu barbă naturală costă 300 de lei pe oră, de două ori mai mult decât cel cu barbă artificială. Nu mai punem la socoteală faptul că cine îl vrea pe Moş sub brad cu o zi înainte de Crăciun trebuie să mai scoată câţiva bani în plus din buzunar. "Moş Crăciun cu barbă naturală este mai scump decât cel cu barbă artificială pentru că este un domn mai în vârstă, actor, ca şi ceilalţi, însă cel cu barbă naturală are pretenţii mai mari, ceea ce înseamnă costuri mai mari. Actorii care îl interpretează pe Moş Crăciun nu pot fi demascaţi pentru că barba nu poate fi trasă. Nici barba artificială nu este atât de uşor de dat jos, însă copiii sunt foarte curioşi şi trag de barbă ca să fie siguri că este Moş Crăciun. Contează foarte mult cerinţa clientului. Chiar dacă îl vrea doar pe Moş Crăciun, fără alte personaje, întotdeauna are cu el tot ce trebuie, inclusiv „Cartea lui Moş Crăciun”, care este pusă în sac şi în care sunt scrise descrierile copiilor, aşa cum sunt venite de la părinţi sau educatori. Aceste caracterizări pe care noi le cerem clienţilor dau foarte bine, pentru că ei ne spun: „Avem nevoie ca, anul viitor, Andrei, de exemplu, să fie mai silitor la matematică sau să fie mai ordonat““, a declarat, pentru Agerpres, Mariana Burlacu, organizator de evenimente. Ca să fie ca la carte, Moşul trebuie să îndeplinească măsurile standard: barba lungă de câţiva zeci de cm, burta cât mai mare şi o voce care să te facă atent la fiecare cuvânt. Orice abatere de la regulile stabilite din moşi-strămoşi le poate trezi suspiciuni prichindeilor. "De-a lungul anilor, cei care l-au închiriat pe Moş Crăciun ne-au întrebat dacă este gras şi, evident, le-am răspuns că „da”. Clienţii ne întreabă tot timpul dacă barba arată bine, dacă nu cumva este o barbă din vată. Tuturor le spunem că nu este o barbă de vată, este una profesională, făcută dintr-un păr special din care se face o barbă pentru Moş Crăciun, la fel ca şi peruca. Pe timpul anului trebuie să avem grijă de toate costumele, să le întreţinem, iar costurile sunt destul de mari, în jur de 2.000 - 3.000 de euro pe an, dar este o afacere care rentează pentru că oamenii nu mai au ideea aceea de a-l îmbrăca pe tăticul într-un costum de Moş Crăciun. Acum este altfel. Clienţii vor să vadă momentul lui Moş Crăciun şi îl închiriază. El nu este cerut doar de patronii firmelor, ci şi de persoanele fizice, mai ales în Ajunul Crăciunului, pe 24 şi chiar pe 25 decembrie. Anul trecut am şi refuzat vreo cinci comenzi pentru că nu am mai avut costume disponibile. În prezent avem opt costume de Moşi. În perioada aceasta avem şi câte 15 evenimente pe zi", a spus Mariana Burlacu. Cei interesaţi să-l închirieze pe Moş Crăciun pentru o oră trebuie să plătească 150 de lei. Dacă opţiunea presupune ca Moşul să aibă barbă naturală, atunci preţul este dublu: 300 de lei pe oră. Atunci când Moşul îşi ia cu el şi câteva ajutoare, cum ar fi spiriduşii, clienţii vor plăti ceva mai mult, 250 de lei pe oră. O petrecere completă, care durează 45 de minute, cu poveşti şi personaje precum Crăiasa Zăpezii, oameni de zăpadă, reni şi spiriduşi, costă 500 de lei. În Ajunul Crăciunului, Moşul este şi mai scump, 280 de lei pe oră. Cel care are barbă naturală costă 360 de lei pe oră. Celelalte personaje sunt mai accesibile. Astfel, pentru a închiria o Crăciuniţă, clienţii trebuie să plătească 120 de lei pe oră, pentru un om de zăpadă - 130 de lei pe oră, iar pentru un spiriduş - 120 de lei pe oră.

Ca să aducă toate cadourile de pe listă, Moşul are nevoie de un brad mare unde să-şi descarce tolba. Patronii firmelor cu renume, cei care pregătesc şi cele mai fastuoase serbări pentru copii, s-au gândit la acest lucru încă din vară. "De fiecare dată am adăugat elemente decorative noi. Sunt elemente moderne, în pas cu ceea ce oferă piaţa, cu trendurile externe. În fiecare an, pe lângă bradul consacrat de Crăciun, încercăm să aducem o scenă (n.r. - cu personaje şi poveşti) care diferă, care de regulă este pentru prima dată în România, pentru a crea această atmosferă inedită şi o experienţă extraordinară pentru copii. Amenajarea şi toată campania de Crăciun într-un centru comercial, în mod normal, trebuie gândite şi stabilite cu minimum şase luni înainte. Dacă lucrurile sunt lăsate în ultimele momente, de regulă reuşeşti să faci ceea ce mai rămâne disponibil pe piaţă sau, dacă ai resurse proprii, poate să iasă un concept bun. Există târguri internaţionale care se desfăşoară în luna ianuarie şi care stabilesc trendul pentru Crăciunul din anul respectiv", a declarat Silvia Bălan, managerul unui complex comercial din Capitală. De exemplu, într-un complex comercial din Capitală, bradul are 6 metri, iar decoraţiunile au fost închiriate de la o firmă care an de an îşi dezvoltă „afacerea pomului de iarnă”. Pentru amenajarea bradului, angajaţii firmei de la care au fost închiriate ornamentele au lucrat două nopţi la rând. "Bradul pe care îl avem în acest centru comercial este al nostru, iar pentru împodobirea lui efectivă ar trebui să ne gândim undeva în jur de 1.000 - 2.000 de euro pentru un brad de şase metri, aşa cum este cel pe care îl avem noi", a completat Silvia Bălan. Firmele care închiriază brazii de Crăciun sau ornamentele pentru pom se gândesc să-şi înceapă afacerea chiar şi din luna septembrie, astfel că la 1 decembrie stocurile sunt deja epuizate.