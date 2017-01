Cât de frig va fi în această săptămână?

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, la începutul acestui an, prognoza pe două săptămâni. Potrivit acesteia, în Dobrogea, probabilitatea de precipitații va fi ridicată de miercuri până vineri, la fel ca și în perioada 7-15 ianuarie, iar vremea va deveni geroasă spre finalul acestei săptămâni. Până pe 5 ianuarie regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de mediile climatologice regionale, cu maxime cuprinse între 3 și 5 grade și minime între -4 și -1 grad. "Apoi, vremea se răci accentuat și va deveni deosebit de rece în zilele de 6 și 7 ianuarie, când se vor înregistra temperaturi diurne în medie în jurul a -8 grade, și chiar geroasă în nopțile de 6, 7 și 8 ianuarie, cu minime medii între -14 și -12 grade. Începând cu ziua de 8 ianuarie, valorile termice vor crește din nou și până la sfârșitul intervalului se vor menține apropiate de cele normale. Astfel, maximele se vor situa în medie între -2 și 2 grade, iar cele minime între -6 și -2 grade Celsius.

În intervalul 5 - 6 ianuarie pe arii restrânse mici vor fi precipitații slabe, iar începând cu 8 ianuarie acestea se vor semnala local și temporar", informează ANM.

Pentru constănţenii (şi nu numai) care vor să-şi petreacă începutul de an la munte, veştile nu sunt bune. Exceptând prima zi a intervalului de prognoză, când se va înregistra o medie a temperaturilor diurne de aproximativ -1 grad, în restul intervalului regimul termic se va situa sub cel climatologic normal pentru această perioadă. Astfel, valorile maxime vor fi cuprinse între -8 și -4 grade, iar în zilele de 6 și 7 ianuarie vor scădea spre -18... -16 grade. Nopțile vor fi geroase, fiind caracterizate de minime termice cuprinse, în medie, între -14 și -8 grade, iar pe 6, 7 și 8 ianuarie temperaturile nocturne vor coborî până la valori medii situate între de -21 și -16 grade. Probabilitatea pentru precipitații, predominant sub formă de ninsoare, va fi ridicată pe 4 și 5 ianuarie și, din nou, după data de 7 ianuarie. În restul intervalului, doar pe arii restrânse și trecător va ninge slab.