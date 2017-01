Cât de „periculoasă” este România?

Câţiva turişti români l-au întrebat odată pe un ghid israelian „cât de periculos este Israelul, ca ţară?”. Omul a răspuns, în ciuda atentatelor palestiniene, a tirurilor de rachete Hezbollah din sudul Libanului şi a permanentei ameninţări iraniene, că „totul este relativ”. Adică, cum?!, au insistat ai noştri. Vedeţi dvs., a replicat el, în oraşul în care ne aflăm acum, Tsfat (din nordul Israelului şi fondat chiar de evrei români!), prima crimă de la proclamarea statului, din 1948, s-a produs abia în... 1994, când un evreu-rus beat l-a omorât pe alt evreu-rus, la fel de „rupt în gură” de votcă. În plus, a continuat el în cunoştinţă de cauză, şi în Ţara Sfântă se moare în accidente rutiere, dar nu ca în România, unde anual dispare astfel populaţia unei comune, de mărime medie! Câte crime se petrec zilnic, în România? Câteva, cu siguranţă. Într-un an, câteva sute, poate peste mie. De accidente rutiere nici nu mai vorbim – orice drum în ţară, pe şosele cu numai două benzi, e loterie curată. Poliţia Rutieră doarme-n cizme, din lipsă de dotare şi stă la pândă prin boscheţii oraşelor – rareori în afara lor, dacă nu se dă la TV „filtrul radar de pe autostradă”. La moartea violentă a baschetbalistului american, la Giurgiu, celebrul nostru Magic Ghiţă Mureşan a fost întrebat telefonic, din SUA, dacă găseşte că România este o ţară periculoasă. Omul a răspuns sincer că el, personal, se simte în siguranţă, de câte ori vine acasă, dar ştie şi el că zilnic se comit la noi omoruri, jafuri, tâlhării. Şi-n America nu-i la fel?! a-ntrebat, previzibil şi simpluţ, moderatorul. Ba da, a răspuns încurcat cel mai cunoscut baschetbalist român din toate timpurile. Şi la fel de relativ, am adăuga, pentru că o comparaţie cu ţările „civilizate” e pe cât de sterilă, pe-atât de forţată. Ce-are a face că cei din cartelul Medellin au devastat Columbia, câtă vreme noi aici, în România, n-am fost în stare să demantelăm Clanul Butoane?!? Sau că Ghiţă Mureşan, la 2,31 metri ai săi şi calibrul său, este intangibil într-o - metaforic - ţară a piticilor? Sau că bietul handbalist Marian Cosma a fost ucis în mod identic, nu la Giurgiu, ci în Ungaria? Sau că în cartierele bune nu ţi se (mai) dă în cap, dar la periferii eşti „mâncat”? E relativ, dar ce este sigur e că la noi în ogradă n-am fost şi nu suntem în stare să ne facem ordine, dar comparăm: unde e mai periculos să trăieşti? În România sau în SUA? Bunăoară, şi mai periculos este să trăieşti pe Marte, unde nici „ăla mic de respira greu”, din Star Trek, nu găseşte atmosfera suficient de respirabilă.