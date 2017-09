Cât de sigure sunt școlile din România. Poliția ne răspunde!

Pe lângă multe alte neajunsuri cu care se confruntă defectul sistem de învățământ din România, se adaugă și problema siguranței în școli, care de mai bine de zece ani nu dă pace nici părinților, nici elevilor, nici profesorilor. În condițiile în care auzim tot mai des despre cazuri grave de violență ce au loc în unitățile de învățământ, paza, realizată sub o formă sau alta, este mai mult decât necesară. Din păcate, nu toate școlile din țară își permit așa ceva. În această idee, Poliţia Română a realizat, la început de an şcolar, o evaluare a unităţilor de învăţământ din punctul de vedere al asigurării cu mijloace de protecţie şi pază. Potrivit unei evaluări făcute de Direcţia de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, numărul şcolilor în care paza este asigurată a crescut faţă de anul şcolar precedent, dar tot sunt mii de clădiri neacoperite. Practic, au fost identificate, în toată ţara, 19.550 de unităţi şcolare - grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee şi colegii (6.262 în mediul urban şi 13.228 în mediul rural), în cadrul cărora au fost înscrişi aproximativ 2.867.364 de elevi şi preşcolari. Verificările poliţiştilor au relevat că, din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar, 6.171 sunt asigurate cu pază umană (cu pază proprie, prin societăţi specializate sau cu pază mixtă). „Din acestea, 3.501 sunt în mediul urban şi 2.670 în mediul rural. Comparativ cu sfârşitul anului şcolar anterior, numărul unităţilor de învăţământ asigurate cu pază umană a crescut cu 11,4%. De asemenea, o creştere semnificativă au înregistrat şi şcolile asigurate cu pază prin societăţi specializate de pază (19,5%). Alte 6.024 de unităţi de învăţământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (1.854 în mediul urban şi 4.170 în mediul rural). Faţă de sfârşitul anului şcolar precedent, numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar dotate cu sisteme video a crescut cu 5,5%“, anunţă Poliţia Română. Polițiștii spun că, la început de an şcolar, au reluat activităţile în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, desfăşurând acţiuni pentrun verificarea modului de supraveghere, pază şi acces în unităţile şcolare, menţinerea ordinii publice, intervenţia în cazul evenimentelor produse în perimetrul unităţilor şcolare şi combaterea absenteismului şcolar. De asemenea, echipajele de poliţie rutieră au spus că vor acţiona, zilnic, pentru dirijarea/fluidizarea traficului pe principalele drumuri care converg către unităţile de învăţământ şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

SECURITATEA ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

În ceea ce privește asigurarea securității în județul Constanța, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, din 481 de unități de învățământ, sunt împrejmuite cu garduri 203 din mediul urban și 268 din mediul rural, în timp ce doar patru din urban și șase din rural nu au garduri. Pe de altă parte, 101 unități au asigurată securitatea cu paznici din societăți specializate, 243 sunt securizate cu camere video și sisteme de alarmă, 192 sunt securizate cu poliție sau jandarmerie și 86 de unități și-au asigurat securitarea cu alte forme sau cu personal propriu.