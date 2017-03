Cât este taxa de rezervare a locului de parcare, la Constanța

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța informează cetățenii că taxa de rezervare loc parcare și taxa pentru locul de veci, aferente anului 2017, se achită integral până la data de 31 martie 2017. Cuantumul taxei de rezervare loc parcare pentru persoane juridice este de 101 lei pe lună, repsectiv 500 de lei pe an, în cazul autoturismelor. În cazul autoutilitarelor cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor, taxa de rezervare a locului de parcare este de 219 lei pe lună, respectiv 1.070 lei pe an. Persoanele fizice care dețin autoturisme și au rezervat un loc de parcare trebuie să plătească o taxă de 173 de lei pe an. În ceea ce privește valoarea taxei pe locul de veci, cuantumul acesteia este de 2,4 lei pe metru pătrat pe an. „Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență”, se arată într-un comunicat SPIT.