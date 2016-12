Cât mai durează canicula

Ne aşteaptă zile de foc și în weekend în Dobrogea, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Vineri, 24 iunie, deşi valorile termice vor marca o uşoară scădere, vremea se menţine călduroasă pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineaţa şi noaptea. În cursul după-amiezei, izolat, vor fi averse, descărcări electrice şi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare în zona de coastă dar şi în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 şi 33 de grade Celsius, iar cele minime între 19 şi 24 de grade C. Indicele temperatură – umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80. Sâmbătă, 25 iunie, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a zonei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 şi 33 de grade C, iar cele minime între 18 şi 24 de grade C. Pe arii restrânse, ITU va atinge pragul critic de 80. Duminică, 26 iunie, vremea se menţine călduroasă, cu ITU la limita pragului critic în unele regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 şi 34 de grade C, iar cele minime între 18 şi 24 de grade C.