Cât mai ține vremea frumoasă

Bucurați-vă cât mai puteți de vremea caldă, pentru că în scurt timp se va răci în Dobrogea. Cel puțin așa arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 7 - 20 martie. În următoarele zile, vremea va fi caldă pentru această dată, media regională a temperaturilor maxime urmând a se situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, în timp ce media temperaturilor minime va fi de 6 - 8 grade C. După 10 martie însă, regimul termic va marca o scădere treptată, astfel încât, în intervalul 15 - 19 martie, maximele diurne se vor situa ușor sub normele climatologice și nu vor mai depăși 7 - 9 grade C. Valorile minime vor fi, de asemenea, în scădere, astfel încât, după 17 martie, ele vor atinge o medie de până la 2 grade C. Probabilitatea pentru ploi pe arii relativ extinse va fi mai ridicată pe 10 și 11 martie, dar și în jurul datei de 15 martie.