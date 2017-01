Cât ne costă dezvoltarea unei reţele de net de mare viteză?

Dezvoltarea unei reţele telecom care să asigure viteze superioare de acces la internet în România presupune investiţii cuprinse între 3,3 şi 5,5 miliarde de euro, potrivit unui document al Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI). "Costurile estimate de dezvoltare a infrastructurii Next Generation Network (NGN) în România la un nivel care poate sprijini obiectivele Strategiei Agendei Digitale 2020 pentru România sunt estimate a ajunge până la un nivel între 3,3 la 5,5 miliarde de euro, în funcție de tehnologia aleasă. Din aceste costuri, 2 miliarde de euro sunt estimați a fi necesari backbone-ului NGN și dezvoltării backhaul, în timp ce suma între 1,3 și 3,5 miliarde de euro este necesară pentru dezvoltarea reţelei NGA (Next Generation Acces), în funcție de tehnologia aleasă", se arată în proiectul Planului Naţional de Dezvoltare pentru Reţeaua Infrastructurii Next Generation (NGN&NGA). Unul dintre obiectivele Agendei Digitale 2020 îl constituie acoperirea integrală a teritoriului cu reţele de acces la internet cu viteze de peste 30 Mbps şi acoperirea în proporţie de 50% a teritoriului cu reţele cu viteze de peste 100 Mbps până în 2020.