Cât ne costă în acest an vacanța de Crăciun şi Revelion la munte

Staţiunile de pe Valea Prahovei atrag, în fiecare an, turişti din toate colţurile ţării, dar şi de peste hotare, făcând şi în acest an ca locurile de cazare din hoteluri şi pensiuni să fie pe terminate. La un hotel de trei stele din Sinaia, Crăciunul costă 1.650 de lei, pentru două persoane, în cameră dublă sau 1.100 de lei - cameră single. Tariful include 4 nopți de cazare cu mic dejun bufet, spectacol ocazionat de sosirea lui Moș Crăciun, cu program artistic și cadouri pentru copii, dejun festiv cu meniu tradițional în data de 25 decembrie 2016, cu un bogat program artistic, cină pe 26 decembrie, cu program artistic sau acces la centrul SPA. Chiar şi aşa, hotelierii din Sinaia, Bușteni sau Azuga au epuizat cele mai bune oferte pentru Sărbătorile de Iarnă. De Revelion, la același hotel, pachetul costă 1.775 de lei de persoană pentru 4 nopți. Locurile pentru petrecerea din noaptea dintre ani au fost epuizate. ”Anul acesta, turiștii au ales să facă rezervările mult mai devreme față de anii trecuți. De Revelion nu mai avem nicio cameră liberă. De Crăciun suntem acum ocupați 90%. Din august am scos ofertele”, a declarat reprezentantul hotelului, Ciprian Stanciu. La un hotel de lux din Azuga prețurile sunt ceva mai mari, dar reprezentanții unității de cinci stele garantează că turiștii vor avea parte de vacanțe de vis. Aici, pachetul care cuprinde trei nopți de cazare costă de Crăciun 795 de euro pentru cameră dublă și ajunge la 1.015 euro pentru Lux Garden Suite. De Revelion, pachetul la același hotel care cuprinde 4 nopți de cazare costă 1.795 de euro - cameră dublă și 2.250 de euro - Lux Garden Suite. Pentru un Revelion la o cabană de trei stele din Bușteni, turiştii trebuie să plătească 1.540 de lei de persoană, pachetul cuprinzând trei nopți de cazare.