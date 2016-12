Cât plătesc constănțenii pentru încălzire în aprilie?

07:45:28 / 14 Aprilie 2015

Opriti hardughia

Daca alesii locali se vor intilni miercuri sa hotarasca si oprirea caldurii in oras ,afara sunt peste 20 grade ziua iar caloriferele frig. Turistii au inceput sa faca baie in mare dar in case arde focul.Sa cheme la sedinta un meteorolog pentru a afla si alesii ca in continuare vremea se incalzeste. Ceausescu ne tinea in frig iar astia ne dau caldura 6 luni pe an.