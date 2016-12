Cât s-a îngrăşat Carmen Brumă la sarcină

Carmen Brumă dezvăluie, în premieră, câte kilograme a acumulat în cele opt luni de sarcină. Vedeta TV spune acest lucru după ce foarte mulţi oameni s-au arătat îngrijoraţi că, ajunsă aproape la termen, burtica ei nu pare foarte dezvoltată. „Am primit foarte multe mesaje în care sunt „avertizată“ că m-am îngrăşat prea puţin, că am burta prea mică şi sigur copilul nu se dezvoltă cum trebuie. Pentru liniştea „îngrijoraţilor“: am fost la doctor săptămâna aceasta (n.r. - trecută), intru în săptămâna a 35-a, am luat 8,6 kilograme. Copilul are 2,2 kilograme, iar ecograful a estimat că la termen va avea 3,5 kilograme. Suntem în grafic!”, a explicat Carmen Brumă.