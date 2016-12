“Cât timp DNA loveşte vârful corupţiei, are sprijinul USL”

FINANŢE CU UN TEHNOCRAT ÎN FRUNTE În ultima vreme, PSD s-a aflat în atenţia tuturor din cauza frământărilor interne. Prezent ieri la o emisiune televizată, preşedintele PSD, Victor Ponta, a lăudat ultimele acţiuni ale DNA la Cluj şi Braşov şi a asigurat că, atât timp cât Direcţia se va concentra pe lovirea “vârfurilor” corupţiei, iar nu pe “crearea de ştiri”, USL îi va acorda tot sprijinul pentru a rămâne o instituţie independentă. El a adăugat că există un întreg sistem de folosire a banilor publici pentru a cumpăra influenţă politică şi pentru a pregăti banii pentru campania electorală. În ce priveşte un eventual guvern USL, Ponta a spus că preferă ca Ministerul Finanţelor să fie condus de un tehnocrat susţinut de toate formaţiunile Uniunii şi agreat pe plan internaţional, precum şi de BNR. De asemenea, Ponta a declarat că nu a primit un răspuns din partea Guvernului în privinţa bugetului de stat pe care opoziţia l-ar vota cu unele amendamente: “Ne-am văzut cu delegaţia FMI, CE, BM. Până astăzi, din partea Guvernului României nu am primit niciun răspuns. Am primit răspuns de la UDMR şi de la grupul minorităţilor naţionale, cu care ne vom vedea în Parlament să discutăm despre buget. Lipsa totală de dialog şi secretomania aceasta a Guvernului, din punctul meu de vedere, ascunde de fapt o mare incompetenţă”. Amendamentele de care a amintit el se referă la reducerea CAS cu 10%, a TVA până la 19%, suspendarea PNDI şi reducerea cu 50% a cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

PLECAREA LUI GEOANĂ, CREŞTERE ÎN SONDAJE A USL Unul dintre subiectele mai “delicate” a fost cel al excluderii lui Mircea Geoană din partid. Victor Ponta a arătat că deciziile luate până în prezent de către forurile partidului, respectiv BPN, grupul parlamentar de la Senat şi Comisia de Integritate, în cazul Geoană, nu se pot întoarce sau schimba. Ponta a spus că momentul excluderii lui Geoană din PSD are o semnificaţie care ţine de faptul că, până la alegeri, mai este un an, iar USL trebuie să se bazeze pe o armată “poate mai mică, dar convinsă” de oameni care nu se bat neapărat pe o funcţie şi nu au relaţii pentru apărarea acelei funcţii cu cei de la putere. El a anunţat că a fost convocat Comitetul Executiv al PSD pentru 22 noiembrie, la şedinţă urmând să fie invitat şi Geoană, în cazul căruia există o recomandare de excludere din partid de la Comisia de Integritate. Liderul PSD este de părere că, odată cu plecarea lui Mircea Geoană din partid, USL ar putea chiar să crească în sondajele de opinie, întrucât ar recupera din electoratul încă supărat pe fostul prezidenţiabil că a pierdut alegerile din 2009, astfel că Traian Băsescu are un nou mandat.