Cât vor scădea temperaturile în următoarele zile

După ce, în ultimele zile, temperaturile înregistrate au fost cu mult peste cele specifice acestei perioade, începând de marţi, 29 decembrie, un val de frig va ajunge şi în România, vremea urmând să se răcească mai întâi în zona de est şi nord-est, după care în toată ţara. Cel puțin așa arată prognoza meteo transmisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă între 29 decembrie și 10 ianuarie. În Dobrogea se va înregistra o scădere accentuată a temperaturilor, până la valori de aproximativ -5 grade Celsius pe 1 şi 2 ianuarie. Minimele nocturne vor avea o evoluţie asemănătoare, media lor fiind în scădere, de la valori în jurul a 4 grade C în primele două zile până spre -9 grade C pe 2 ianuarie. Din 4 ianuarie, valorile termice vor fi în creştere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 - 4 grade C, iar a celor minime spre -3 sau -2 grade C, vremea devenind normală din punct de vedere termic. Precipitaţii slabe, ploi şi lapoviţă se vor semnala în 29 decembrie, iar apoi, până spre finalul anului, va mai ninge în general slab, îndeosebi în zona litorală. După 4 ianuarie, probabilitatea pentru precipitaţii mixte va fi ridicată.

LA MUNTE Răcirea va fi semnificativă în tot spaţiul montan, iar vremea va deveni geroasă. Între 30 decembrie și 3 ianuarie, media valorilor maxime va fi de -12, -10 grade C, iar a celor minime, în cele mai reci nopţi, va coborî spre -20 de grade C. Pentru a doua săptămână de prognoză se estimează o creştere de temperatură, spre valori diurne, în medie, de -4, -3 grade C şi minime de aproximativ -8 grade C. În prima săptămână de prognoză, doar pe arii restrânse vor fi ninsori slabe, cu precădere în Carpaţii Orientali şi Meridionali. Ulterior va creşte probabilitatea pentru ninsori, îndeosebi în jurul datei de 5 ianuarie.