Cătălin Anghel aşteaptă cu interes provocarea Ligii 1

Născut în urmă cu 37 de ani, la Constanţa, Cătălin Anghel este unul dintre cei mai tineri antrenori care va pregăti o formaţie de Liga 1 şi în acelaşi timp unul cu cea mai rapidă ascensiune. În cea mai riscantă meserie din lumea fotbalului, actualul tehnician al Viitorului Constanţa şi-a început cariera în 2008, ca antrenor secund la Portul Constanţa, alături de principalul Gabriel Şimu, un alt antrenor constănţen talentat. Pentru Anghel a venit oferta de a-şi încerca şansa ca principal la CSO Ovidiu, echipă pe care a dus-o până pe locul secund în Liga a III-a în primul an de activitate, poziţie care i-a oferit şansa de a juca barajul de promovare în Liga a II-a. Absenţa a cinci jucători de bază au oprit CSO Ovidiu din drumul spre liga secundă, dar munca depusă la o echipă din care făceau parte Curumi sau Agafiţei a atras atenţia Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” - înfiinţată în 2009, iar după şase luni ca director sportiv, Cătălin Anghel a fost instalat ca antrenor principal la FC Viitorul Constanţa în pauza de iarnă a sezonului 2009-2010.

ANGHEL VA CONDUCE ECHIPA ŞI ÎN LIGA 1. O mutare inspirată, pentru că a urmat un retur perfect, cu victorii pe linie, în urma cărora formaţia patronată de Gheorghe Hagi obţinea prima promovare din istorie. Un sezon de acomodare cu rigorile eşalonului secund, iar în 2012, cu Anghel la timonă, FC Viitorul a reuşit să pătrundă între cele mai bune 18 formaţii ale fotbalului românesc. Posesor al licenţei Pro, Cătălin Anghel este cel care va conduce echipa şi în Liga 1.

Reporter: A existat un moment în retur în care ţi-a fost teamă că s-ar putea rata obiectivul?

Cătălin Anghel: Sigur că au fost momente în care am simţit că parcă ne fuge pământul de sub picioare. Am căzut pe locul secund la un moment dat şi echipa nu reacţiona cum ne doream. Cred că după victoria de la Brăila echipa s-a descătuşat, ne-am regăsit cadenţa şi lucrurile au stat mult mai bine. Am încheiat până la urmă returul fără nicio înfrângere, fiind singura echipă din serie care a reuşit acest lucru. A fost greu pentru jucători, pentru că au trebuit să joace mereu într-un stres continuu. Au avut mereu presiunea rezultatului, care la un moment dat le-a creat probleme şi nu s-au mai putut exprima în teren aşa cum îşi doreau şi cum ştiam că pot. Au reuşit însă să realizeze un lucru extraordinar şi toţi cei care au jucat au scris istorie pentru acest club şi vor rămâne mereu în istoria echipei.

Rep.: Ce a făcut diferenţa între Viitorul şi celelalte contracandidate, Tulcea, Săgeata, Farul sau Botoşani?

C.A: Diferenţa cred că a fost făcută de o stabilitate din toate punctele de vedere, a condiţiilor de pregătire şi bineînţeles a conceptului pe care îl avem, bazat pe un joc în care trebuie să conduci în teren şi nu în ultimul rând dorinţa foarte mare şi entuziasmul jucătorilor. Acestea au făcut ca grupul nostru să fie din ce în ce mai unit, chiar dacă în vară transferasem mai mulţi jucători şi nu eram omogeni.

Rep.: Cum ai trăit prima promovare în Liga 1 din cariera de antrenor?

C.A: Satisfacţia a fost foarte mare, dar timpul să mă bucur de această realizare este foarte scurt. De a doua zi au început să apară gândurile de viitor. A urmat o discuţie cu Gică Hagi, în care am vorbit despre ce ne aşteaptă, ce trebuie să facem, pentru că va fi o adevărată provocare pentru noi. Tot timpul când faci un pas înainte este nevoie de sânge proaspăt. Avem nevoie de câţiva jucători, probabil vom face patru-cinci achiziţii cu care sperăm să ne îndeplinim obiectivul în Liga 1, locurile 1-10 în primul an.

Rep.: Cât de mult contează să poţi beneficia de experienţa lui Gheorghe Hagi?

C.A: La Academie am învăţat foarte multe, am găsit un alt concept şi am început să lucrez după acesta, gândit de Gică Hagi. Tot timpul avem ce învăţa de la el şi o relaţie cum am cu Gică Hagi ar trebui să o aibă orice patron cu antrenorul său. Am avut şi norocul să lucrez cu un staff tehnic care a fost foarte dedicat, de la antrenorul secund Norbert Niţă, preparatorul fizic Ciprian Prună, antrenorul cu portarii, Constantin Gârjoabă, la team-managerul Costin Mega, scouter-ul Decebal Curumi, staff-ul medical şi toţi ceilalţi.

Rep.: Pentru jucători vor fi confruntări cu Marius Niculae, Pancu, Dănciulescu, pentru antrenorul Cătălin Anghel vor exista provocări... tactice împotriva unor antrenori deja consacraţi, precum Andone, Rednic...

C.A: Sunt mulţi antrenori cu experienţă în Liga 1 şi am învăţat că înainte de a-ţi face propriile idei tactice trebuie să te uiţi şi cine stă pe banca adversă. Nu îmi este teamă. Consider că sunt stăpân pe această meserie şi pot face faţă. În Liga 1 este însă nevoie în primul rând de o pregătire fizică foarte bună a jucătorilor. Dacă nu alergi şi nu stai bine în teren, nu ai nicio şansă. Vom lucra mult la acest capitol, la organizare, dar nu vrem să ne abatem nici de la jocul pe care vrem să îl facem şi anume unul ofensiv. Sunt de părere că multe echipe din România trebuie să încerce să şi joace, nu numai să distrugă.

ÎN TREI ANI VOR SĂ LUPTE PENTRU TITLU. FC Viitorul Constanţa se va reuni pe 20 iunie, iar după vizita medicală programată la Bucureşti, pe 21 iunie, echipa va pleca într-un cantonament de aproximativ două săptămâni în Olanda sau Austria, în funcţie de echipele care se vor găsi atunci în pregătire în ţările amintite. Preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi al FC Viitorul Constanţa, Paul Peniu, a declarat, ieri, că Viitorul îşi propune în sezonul 2012-2013 o clasare între primele zece echipe ale Ligii I, iar în maximum trei ani să lupte pentru titlu.