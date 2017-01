Cătălin Anghel îi răspunde lui Marcel Lică

După ce luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele FC Farul Constanţa, Marcel Lică, se declarase deranjat de afirmaţiile antrenorului principal al Viitorului, Cătălin Anghel, de după meciul de campionat din etapa a 2-a, dintre FC Farul şi Viitorul, încheiat 0-0, tehnicianul Viitorului a dorit să-i răspundă oficialului farist. „Cătălin Anghel nu uită niciodată de unde a plecat şi respectă atât clubul Farul, cât şi jucătorii şi conducătorii echipei, mai ales pe Marcel Lică, pentru care am un respect deosebit. Declaraţia mea a fost că sper ca Farul să evolueze cum a făcut-o cu Viitorul pentru că sunt convins că vor pune probleme oricărei echipe. Se vede că şi fac acest lucru şi îi felicit. Nu am avut intenţia să sugerez altceva. Îmi pare rău dacă am fost interpretat greşit“, a declarat fostul atacant al Farului din anii 90. „Cătălin Anghel a spus că aşteaptă să vadă dacă Farul va juca la fel şi împotriva altor echipe. Am tăcut, pentru că m-am gândit că este un antrenor tânăr, dar cine este el să ne judece, să ne facă programul?“, afirmase Marcel Lică în conferinţa de presă.