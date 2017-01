Cătălin Anghel, noul antrenor la Săgeata Năvodari

Vineri seară, conducerea clubului Săgeata Năvodari a anunţat numele noului antrenor principal, după despărţirea de Tibor Selymes, produsă în urmă cu zece zile. Astfel, Cătălin Anghel, fostul antrenor al echipei FC Viitorul, va pregăti formaţia de pe litoral. Acesta a semnat un contract valabil până în vară, cu opţiune pentru încă un an, urmând să fie ajutat de secundul Norbert Niţă, cu care a lucrat şi la Viitorul. De asemenea, în staff-ul tehnic va rămâne şi Gică Butoiu, tehnician care a condus echipa din Năvodari în ultimele două etape disputate în acest an în Liga 1.

„Mulţumesc conducerii pentru încrederea acordată. Este un nou început şi pentru mine. Avem ca obiectiv o clasare între primele 12 echipe la finalul sezonului. Am încredere în lotul de jucători. Am încredere că ne vom atinge obiectivul, dar consider că mai este nevoie să aducem trei sau patru jucători de valoare care să ne ajute”, a declarat Cătălin Anghel.

SĂGEATA ESTE ÎN GRAFIC După ce a promovat în premieră în Liga 1 la fotbal în această vară, Săgeata Năvodari a încheiat prima parte a sezonului în grafic, clasându-se deasupra zonei retrogradante. Năvodărenii au adunat 19 puncte în 19 etape şi, chiar dacă au cea mai slabă defensivă din prima ligă şi s-au confruntat cu numeroase probleme de lot şi financiare, se află pe locul 13, la trei puncte distanţă de primul loc care duce în liga secundă.

„Sunt mulţumit de felul în care am încheiat această primă parte a sezonului. Dacă am fi pierdut la Mediaş şi am fi câştigat împotriva Braşovului, am fi stat mai rău. Aşa, am luat patru puncte şi suntem în obiectiv, menţinerea în prima ligă. În plus, rezultatele directe din meciurile cu braşovenii ne avantajează. S-ar fi putut obţine mai mult, dar sperăm ca în partea a doua a sezonului, cu trei sau patru transferuri bune, cu un nou antrenor şi cu o pregătire adecvată, să strângem şi mai multe puncte”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuţan. „Sincer, nu credeam că o să luăm patru puncte în ultimele două partide, dar aceste rezultate reprezintă o gură de oxigen pe finalul acestui an. Ştiam că vom avea un meci greu cu FC Braşov şi am jucat un pic mai defensiv. Ne-a lipsit mult Vezan, suspendat, am avut şi alţi accidentaţi şi nu au existat prea multe soluţii în ofensivă, unde Sorin Chiţu a fost singurul atacant valid”, a explicat antrenorul Gheorghe Butoiu la finalul întâlnirii de joi seară, cu braşovenii, încheiată la egalitate, scor 0-0, pe stadionul “Farul”, în etapa a 19-a.

REUNIRE PE 8 IANUARIE Năvodărenii au intrat de vineri în vacanţă, urmând să se reunească, cel mai probabil, la 8 ianuarie. „Primele două zile vom face vizita medicală, apoi ne-am propus să efectuăm un prim stagiu de pregătire, de opt zile, la Complexul Olimpic de la Izvorani. Ne-am propus ca al doilea cantonament să fie în Antalya, pe o perioadă de 15 zile”, a spus Băbuţan. În privinţa lotului, vor exista mai multe schimbări, conducerea grupării de pe litoral despărţindu-se deja de doi jucători, mijlocaşul Ilie Iordache şi atacantul Saşa Popin, cărora li s-au reziliat contractele.

RECORD NEGATIV Meciul de joi, dintre Săgeata Năvodari şi FC Braşov, a stabilit un record negativ de asistenţă pentru Liga 1. Astfel, în tribunele stadionului “Farul” s-au aflat cel mult 100 de spectatori, însă doar 28 dintre aceştia şi-au achiziţionat bilet. „Nu ne-am scos nici fanionul pe care-l dăm la începutul jocului, ce să mai vorbim de baremul pentru arbitri”, a glumit Băbuţan. „Din păcate, noi jucăm, de fapt, meciurile de pe teren propriu în deplasare. De aceea nu vin suporterii. Când Săgeata evolua în liga secundă, pe arena din Năvodari erau partide când veneau şi câteva mii de fani”, a adăugat Butoiu.