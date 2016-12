Cătălin Botezatu a lansat la Constanţa volumul „Trei vieţi. Pedeapsa”

Cu doar cinci zile înainte de ziua sa de naştere, cel mai cunoscut designer din România, Cătălin Botezatu, le-a dăruit fanilor constănţeni un cadou special, primul volum din trilogia „Trei vieţi. Pedeapsa”, un roman biografic scris de jurnalista şi buna sa prietenă, Monica Vlad. Numeroşi admiratori de toate vârstele au ales să-i fie aproape creatorului de modă, ieri seară, la magazinul Diverta din City Park Mall, pentru a primi un autograf şi pentru a-l vedea pe omul Cătălin Botezatu din spatele micului ecran.

La puţin timp de la încheierea filmărilor la Next Romanian Top Models, după o noapte în care a fost în centrul atenţiei cu o nouă colecţie şi la doar câteva ore de la lansarea din Bucureşti, Cătălin Botezatu a ţinut să se întâlnească şi cu fanii din Constanţa, a doua casă, cum o numeşte el. „Primirea a fost la fel de călduroasă ca orice revenire a mea, aici, pentru că publicul constănţean nu-mi este străin. Este unul cu care sunt obişnuit. Constanţa este ca a doua casă pentru mine. Aici îmi petrec câteva luni pe an şi am foarte mulţi prieteni şi cunoştinţe. Îmi sunt dragi plajele şi hotelurile din Mamaia”, a spus Cătălin Botezatu. Designerul a adăugat: „Contrar tuturor aparenţelor - lumea credea că va fi o carte plină de glam, de femei - în „Pedeapsa” am început prin a-mi asuma cea mai neagră perioadă a vieţii mele. E nevoie de curaj să te poţi întoarce în timp, să retrăieşti acele momente cumplite”.

La evenimentul editorial de la Constanţa, la fel ca şi la cel de la Bucureşti, tot de ieri, i-a fost alături şi jurnalista Monica Vlad. „Eu mi-am dorit foarte tare să scriu cartea aceasta. Ştiam că este o miză uriaşă, dar, totuşi, eu am intrat în proiect. Cartea este un roman cu poveşti reale. Doar o parte din personaje au nume fictive. A fost destul de dificil de lucrat cu Cătălin, din cauza lipsei lui de timp. Ne-am întâlnit noaptea sau dimineaţa foarte devreme. Am învăţat să mă pliez pe programul lui, să nu îl presez. Înregistrarea a durat... ani, iar scrierea a durat patru luni, pentru că eu mi-am dorit foarte tare ca ea să iasă de ziua lui de naştere. A fost un pariu cu mine. Vineri, Cătălin Botezatu împlineşte 44 de ani şi m-am gândit că, dacă această carte se lansează în săptămâna premergătoare zilei lui de naştere, ar fi cel mai frumos cadou pe care pot eu să i-l fac”, a spus Monica Vlad.

„În următoarea carte va fi vorba despre partea romantică a vieţii mele, pe care, de multe ori, colegi de-ai voştri au încercat să mi-o minimalizeze, să o şteargă cu buretele. E vorba despre adevăratele mari iubiri din viaţa mea, cu bine, cu rău, cu momente de fericire, de beatitudine, cu momente de nefericire, pe care chiar şi Cătălin Botezatu le-a trăit. Ultima carte va lovi prin vorbe. Voi încerca să lovesc cu fineţe, cu rafinament, cu eleganţă, prin vorbe, acei oameni care s-au grăbit să mă catalogheze”, a spus Cătălin Botezatu.

Volumul „Trei vieţi. Pedeapsa” aduce în atenţia publicului experienţa cruntă a detenţiei, Cătălin Botezatu fiind încarcerat în anul 1996, într-o puşcărie de maximă securitate, la Cremona, în Italia, acuzat în ţară de bancrută frauduloasă.