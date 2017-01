Cătălin Botezatu, în vizită la Asociaţia „Oncologic Rom” Constanţa

Cătălin Botezatu a ales să viziteze locul unde Asociaţia „Oncologic Rom” Constanţa - care are în grijă bolnavii de cancer - îşi desfăşoară activitatea, dar şi unde fiinţează un mic atelier de lucru. Personal, preşedintele „Oncologic Rom”, Corina Alexandru, realizează mici opere de artă. Este vorba despre pictarea unor vitralii, apreciate de tot mai multe persoane. „Am învăţat tehnica de cînd m-am îmbolnăvit şi a trebuit să stau acasă. Mă plictiseam, aşa că am început să realizez aceste vitralii. O parte din banii obţinuţi din vînzări merg la asociaţie, astfel încît reuşim să susţinem unele campanii, dar şi să ajutăm unii bolnavi de cancer din Constanţa”, a declarat Corina Alexandru. Cătălin Botezatu a aflat de puterea de muncă şi de tăria preşedintelui „Oncologic Rom”, aşa că a vrut să vadă cu ochii săi operele, dar şi să o cunoască pe Corina. Vedeta a rămas plăcut impresionată de munca depusă în cadrul atelierului şi a promis că le va spune şi prietenilor de minunăţiile care sînt realizate aici. Vitraliile pot fi cumpărate la preţuri cuprinse între 10 lei şi chiar cîteva sute de lei, în funcţie de dimensiune, dar nu numai. „Cătălin Botezatu îmi este acum un foarte bun prieten. Am rămas impresionată de modestia sa, mai ales că este o vedetă cu renume atît în ţară cît şi în străinătate. Este un tip sociabil, cu mult bun simţ pe care rar îl întîlneşti la o vedetă”, spune preşedintele Asociaţiei „Oncologic Rom”. Precizăm că nu peste mult timp, reprezentanţii asociaţiei vor deschide o expoziţie cu vînzare, cel mai probabil, în staţiunea Mamaia.