Cătălin Botezatu se roagă pentru linişte şi sănătate

Cătălin Botezatu este un designer împlinit, din punct de vedere profesional şi material. De aceea, în aşteptarea anului 2014, el îşi doreşte, mai mult decât orice, sănătate şi linişte sufletească, pentru a se putea bucura de viaţa de zi cu zi şi pentru a-şi duce la capăt proiectele profesionale. Mai mult, designerul îşi doreşte să se implice în continuare în acţiuni caritabile, pentru a aduce bucurie şi speranţă în sufletele celor necăjiţi.

„În fiecare an, mă rog să primesc exact lucrurile de care am atâta nevoie, adică multă sănătate şi linişte. Restul dorinţelor ţin de proiectele mele profesionale, pe care vreau să le duc la bun sfârşit, de acţiunile caritabile în care sunt implicat, care sunt multe la număr, iar asta nu poate decât să mă bucure. Nu visez la cai verzi pe pereţi! De obicei, îmi trasez foarte bine în minte un drum, o portiţă pe care am de intrat şi apoi îmi duc la îndeplinire ţelurile”, a spus Cătălin Botezatu.