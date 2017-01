Cătălin Cășaru a făcut spectacol la Mamaia

După ce sâmbătă seară, la Sala Sporturilor, s-a desfășurat gala Superkombat World Grand Prix IV, luni seară, în arena montată în piațeta Cazino din Mamaia a avut loc o gală de lupte în cușcă sub genericul „Bătaie ca-n Las Vegas”. Printre sportivii care s-au încumetat să intre în cușcă s-au aflat și doi constănțeni, ambii formați ca luptători la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța. Amândoi au reușit să câștige înainte de limită meciurile pe care le-au disputat: Robert Orbocea (categoria 94 kg) s-a impus în repriza a doua în fața lui Marian Constantin, câștigând prin strangulare în urma unei tehnici articulare, iar Cătălin Cășaru (71 kg) a luptat mai puțin de două minute cu Răzvan Radu, fiind declarat învingător prin KO după ce a executat mai multe procedee spectaculoase de lupte greco-romane. „Nu mă așteptam să fie așa de ușor, dar m-am pregătit din greu și mă bucur că l-am învins. Sper să o țin tot așa de acum încolo, la fel de repede să câștig și meciurile viitoare”, a declarat Orbocea, aflat la al doilea meci pe reguli de MMA din carieră, dar primul în cușcă. „M-am antrenat foarte tare și aș fi vrut ca meciul să fie mai greu. Am fost doar doi sportivi din Constanța în această gală și sper ca pe viitor să fim mai mulți”, a spus Cășaru, care în următoarea gală RXF va lupta pentru centura națională cu Adrian Grec, învingător în cealaltă semifinală de luni seară în fața lui Dan Mătușa, în prima repriză, prin strangulare. Palmaresul lui Cătălin Cășaru cuprinde acum patru meciuri pe reguli de MMA, toate câștigate în prima repriză, trei prin KO și unul prin abandon (tehnică articulară)! Cătălin Cășaru va reprezenta România la Campionatele Mondiale de MMA rezervate amatorilor, programate la Minsk (Belarus) în perioada 10-12 septembrie 2014.

CĂȘARU A REALIZAT CEL MAI FRUMOS MECI AL GALEI! Cășaru și Orbocea sunt antrenați la Clubul Sportiv Pontica Constanța de Daniel Asaftei, cunoscut luptător de kempo, multiplu campion mondial și european. „Pentru noi, gala a fost foarte reușită, mai ales că ambii sportivi constănțeni au obținut victorii înainte de limită. Meciul lui Cășaru a fost cel mai frumos al galei, cu procedee de lupte greco-romane foarte spectaculoase. Sper ca pe viitor și Orbocea să ajungă pe fight-cardul principal al galelor RXF”, a declarat Asaftei.

„MUNTELE BIHORULUI”, ESCALADAT DE UN POLONEZ! Și meciul care a constituit main-eventul galei, în care s-au întâlnit coloșii Alexandru Lungu (165 kg) și Tomasz Czerwinski (Polonia, 128 kg), a fost scurt, încheindu-se în prima repriză, cu 30 de secunde înainte de finalul celor cinci minute regulamentare. Orădeanul, zis și „Muntele Bihorului”, l-a luat tare din start pe luptătorul supranumit „Bestia din Est” și l-a pus repede la podea. Lovit cu pumnii, polonezul s-a ales rapid cu nasul spart, dar Lungu nu a reușit să încheie meciul. Czerwinski a scăpat ca prin minune de sub muntele de carne care îl strivea, iar odată ajuns deasupra românului, l-a lovit pe acesta până când arbitrul a oprit lupta. „Este un om foarte puternic, cel mai puternic adversar din viața mea!”, a declarat polonezul, care încă sufla din greu deși meciul se încheiase de câteva minute!