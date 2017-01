Cătălina Ponor… merge mai departe

Prinţesa… balului la “Gala Sportului Constănţean”, desfăşurată miercuri după-amiază, a fost gimnasta Cătălina Ponor, ea fiind premiată de preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, cu cea mai importantă distincţie a anului. Declarînd că a fi pe scenă din nou, cea mai bună dintre cei buni, îi oferă o bucurie extraordinară, tripla campioană olimpică şi-a reafirmat dorinţa de a continua activitatea de performanţă. “Vorbele prosteşti pe care le-am auzit de la alţii în tot acest timp, de la hotărîrea mea de retragere din primăvară, m-au făcut să reîncep gimnastica de performanţă. Îmi doresc nespus să ajung anul viitor la Campionatele Mondiale şi să cîştig cel puţin o medalie, nu contează ce strălucire va avea aceasta. Cît despre Olimpiadă, deocamdată este prea devreme să mă gîndesc”, a spus ferm Cătălina, care îşi îndreaptă privirile spre aparatul său preferat, bîrna. Alături de ea, ca întotdeauna, antrenorul emerit Matei Stănei este încrezător în şansele sportivei de a fi pe podium anul viitor, la Mondiale. “În mod normal, fără a lua în considerare un accident nedorit, pe Cătălina n-o poate bate nimeni la bîrnă în următorii zece ani. Aşadar, ne gîndim nu numai la o medalie, ci la cea de aur, pentru că niciodată nu mi-a plăcut mediocritatea. Odată cu revenirea noastră, cred că am stricat pronosticurile multora dintre cei care nu ne iubesc. Însă întoarcerea Cătălinei consider că este de bun augur, va ajuta din nou echipa României, acesta este principalul său obiectiv. Îmi doresc revanşa după insuccesul de anul trecut”, a declarat antrenorul marii campioane, care nu îşi face deloc probleme în privinţa pregătirii fizice a Cătălinei Ponor.

Fostele colege îi stau alături

Cătălina Ponor a fost însoţită la “Gala Sportului Constănţean” şi de două foste colege din lotul olimpic, Daniela Sofronie şi Andreea Răducan, prezentatoare a evenimentului găzduit de scena “Fantasio” a Teatrului Naţional. “Consider că revenirea sa este o veste minunată. N-am apucat să vorbesc prea mult cu ea de acest subiect, dar este un lucru grozav. Numai uşor nu-i va fi însă, pentru că toată lumea aşteaptă rezultate extraordinare de la ea, aşa cum ne-am obişnuit. Dacă va reuşi aceste performanţe la fel de importante ca înainte, va fi un lucru nemaipomenit pentru ea, pentru sportul constănţean şi românesc”, a declarat cu entuziasm fosta campioană olimpică Andreea Răducan, care a mai subliniat un fapt: “Revenirea unei sportive este o premieră în gimnastica românescă. În străinătate s-au mai văzut astfel de lucruri, dar în România este o noutate şi toţi vom aştepta cu interes noi rezultate extraordinare obţinute de Cătălina, pentru că potenţial are, fără îndoială”.

Iar în final, un gînd de la campioana Constanţei pentru cititorii “Telegraf”: “La mulţi ani, multă sănătate, tot ce vă doriţi şi un an cît mai bun”!