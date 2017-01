Cătălina Ponor merge la Sommetul Francofoniei

Sportul constănţean va avea un reprezentant de marcă la Sommetul Francofoniei, care are loc în această săptămînă la Bucureşti. Multipla medaliată olimpică, europeană şi mondială a fost invitată în mod oficial de consilierul prezidenţial Mariana Bitang să participe la acest eveniment. Constănţeanca va face parte din marii campioni care le vor întîmpina pe soţiile preşedinţilor şi şefilor de guvern prezenţi în capitala României. Ponor şi fosta colegă a lui Octavian Belu la lotul olimpic de gimnastică al României nu mai vorbiseră de la destrămarea “echipei de aur”, de peste un an. La sfîrşitul săptămînii trecute, fosta mare campioană a fost prezentă şi la Campionatele Naţionale de la Ploieşti, unde a refuzat însă să participe la festivitatea de retragere organizată de Federaţia Română de Gimnastică. “I-am rugat pe oficiali să facă retragerea la Centenarul Gimnasticii Româneşti, dar m-au refuzat pentru că ar fi fost timpul prea scurt”, a acuzat Ponor. Ea a urmărit evoluţia noilor componente ale lotului României, declarîndu-se încîntată de prestaţia Sandrei Izbaşa şi Stelianei Nistor. “Este greu ca în această formulă România să mai cîştige titlul mondial, dar cred că are forţa să intre în primele patru locuri”, a spus Cătălina Ponor.