Cătălina Ponor şi-a sărbătorit ziua de naştere la Constanţa

Tripla campioană olimpică la Atena (în 2004) şi dublă medaliată, cu argint şi bronz, la recenta ediţie a Jocurilor Olimpice de la Londra, Cătălina Ponor trăieşte astăzi un moment special. Gimnasta constănţeană împlineşte 25 de ani, o vârstă la care se poate lăuda cu o carieră sportivă impresionantă. Campioana şi-a sărbătorit ziua de naştere, aseară, la restaurantul “Temple” din Constanţa, alături de familia sa, prieteni, dar şi de colegi din lumea sportului.

„Mă bucur că am reuşit să fac ceva important la 25 de ani şi am demonstrat că nu am revenit în gimnastică doar de dragul revenirii. Tot ceea ce mi-am dorit a fost să mă întorc sănătoasă de la Londra, dar sunt mulţumită că am luat şi două medalii. Mă mai gândesc în privinţa retragerii, pentru că nu vreau să iau o decizie pe moment. Vreau să cântăresc avantajele şi dezavantajele unei retrageri şi abia apoi voi hotărî. Îmi petrec ziua de naştere alături de prietenii apropiaţi. Eu am invitat pe toată lumea de la lot, inclusiv antrenorii şi sportivele, dar am avut ghinionul ca ziua mea să vină după Jocurile Olimpice şi mulţi sunt în vacanţă”, a spus sărbătorita.

„Cătălina Ponor este un model pentru gimnastica mondială, o triplă campioană olimpică şi un om extraordinar, care a arătat că structura interioară şi caracterul au o mare importanţă în lupta pentru medalii, revenind după opt ani şi cucerind două medalii la Londra. Îi doresc ca viaţă să-i la fel de strălucitoare ca şi cariera sportivă”, a adăugat unul dintre invitaţi, fostul director al DJST Constanţa şi membru al COSR, Elena Frîncu.