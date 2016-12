Cătălina Ponor visează la un nou podium olimpic

Triplă campioană olimpică la Atena, în 2004, și dublă medaliată la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, Cătălina Ponor se pregătește de o revenire spectaculoasă în marile competiții internaționale de gimnastică. Sportiva constănțeană, în vârstă de aproape 28 de ani, a reluat antrenamentele după o pauză de trei ani și este hotărâtă să urce din nou pe podiumul olimpic anul viitor, la Rio de Janeiro. Întoarcerea în sala de gimnastică nu a fost deloc ușoară, Ponor confruntându-se cu mici probleme medicale, dar, cu ajutorul celor doi mari antrenori ai lotului olimpic de gimnastică a României, lucrurile au intrat pe făgașul normal. „Sunt bine, am trecut peste unele probleme medicale și pot să reiau antrenamentele. Important este să fiu sănătoasă și să am putere de muncă, pentru că voință există din plin. Deocamdată nu pot să concurez, pentru că nu am voie din cauza legilor antidoping. Conform acestora, 6 luni de la revenire nu pot intra într-un concurs oficial, dar le voi susține pe fete la Baku (n.r. - la Jocurile Europene) și sper să obțină rezultate bune. Ținta mea sunt Jocurile Olimpice din 2016, dar până acolo vreau să ajut echipa să cucerească medalii la Campionatele Mondiale din toamnă. Sigur, trebuie să fie sănătoase și celelalte fete, pentru că singur nu poți face nimic. Sunt încă la început, au trecut doar două luni de când m-am întors în sala de gimnastică, dar mi-am revenit și sper să progresez, astfel încât să fiu la 70-80 la sută din potențialul meu la Mondiale și să ajung la capacitate maximă la Jocurile Olimpice. Am avut și alte reveniri de-a lungul timpului, este adevărat că acum sunt la altă vârstă, dar, dacă îți dorești cu adevărat, poți. Sunt și alte gimnaste care au revenit în activitate”, a spus Ponor, care ieri a fost prezentă în sala „Tomis” din Constanța, unde a asistat la demonstrația micilor gimnaste din cadrul proiectului „Țară, țară, vrem campioane!”. „Mă bucur că există un astfel de proiect, pentru că înseamnă că avem viitor în gimnastică. Când le văd pe aceste fetițe, îmi aduc aminte de vremea când eram mică și făceam primii pași în gimnastică”, a spus Ponor.

Dorința triplei campioane olimpice de a reveni în concursuri la nivel înalt a fost lăudată de antrenoarea Mariana Bitang. „Cătălina Ponor este o mare personalitate sportivă, un adevărat model. Are o nouă tentativă de revenire, va fi greu, dar a dovedit că se poate”, a explicat Bitang.