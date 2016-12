Cataloagele cu prețurile la medicamente, în vigoare la 1 iulie

Cataloagele privind prețurile la medicamente vor intra în vigoare la 1 iulie, a declarat vineri, cu prilejul unei dezbateri, directorul în Ministerul Sănătății (MS) Mihaela Udrea. ”Astăzi dăm drumul ordinului privind CANAMED-ul (Catalogul Național al Medicamentelor - n.r.) și probabil că va fi publicat luni. Noi am găsit într-o primă etapă peste 100 de produse care nu aveau alternativă terapeutică. Am solicitat instituțiilor abilitate - Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) - să ne spună dacă au avut consum pentru acestea și dacă avem alte alternative. Din fericire pentru noi, am constatat că avem alternativă și cred că în jur de 100 de produse din 120 nici măcar nu erau consumate, deci probabil că erau produse înregistrate în nomenclatorul ANMDM, dar nu au fost comercializate în România”, a explicat Udrea. Ea a susținut că nu vor exista bolnavi afectați de lipsa vreunui medicament prin intrarea în vigoare a noilor cataloage, iar în cazul în care vor apărea astfel de situații, acestea vor fi rezolvate în regim de urgență. Oficialul MS a precizat că, de la 1 iulie, pacienții care nu vor dori să ia medicamentul generic și vor solicita medicamentul inovativ vor trebui să plătească diferența de preț din buzunar.