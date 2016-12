Catalog electronic vs WC în curte

Utopia în sistemul de învătământ românesc continuă şi este întreţinută, de această dată, de deputatul PDL, Marius Spânu, care a declarat, ieri, că Ministerul Educaţiei analizează posibilitatea introducerii catalogului electronic în sistemul preuniversitar. \"Se face o analiză la Ministerul Educaţiei, am avut o discuţie cu domnul Funeriu. Proiectul este în analiza departamentului Informatizare, iar reacţiile de până acum sunt favorabile. Iniţiativa este extrem de interesantă şi are un impact direct în viaţa şcolii\", a declarat Spânu. Ideea, care este deja implementată la nivelul şcolilor particulare, are nevoie însă de o sustenabilitate financiară serioasă şi o resursă umană asemenea, pentru administrare. În condiţiile în care mai bine de un sfert din şcolile din România nu au încă acces la internet şi au toaletele în curte… credem că problema informatizării cataloagelor poate să mai aştepte.