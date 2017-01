Catastrofă aeriană, evitată in extremis

Un pilot în vîrstă de 57 de ani a reuşit să salveze viaţa a 155 de persoane cu o aterizare de urgenţă în mijlocul Manhattan-ului. Căpitanul Chesley B. Sullenberger al III-lea a dat dovadă nu numai de măiestrie în manevrarea avionului de tip Airbus 320, ci şi de sînge rece în alegerea locului unde a efectuat aterizarea. Zborul US Airways 1549 a decolat fără probleme de pe aeroportul LaGuardia din Ney York cu destinaţia Charlotte, în Carolina de Nord. La numai cîteva minute după decolare, cel mai probabil din cauza unui stol de gîşte sălbatice, avionul a avut probleme tehnice. Motoarele au cedat pe rînd şi impactul cu solul era de neevitat, dar în calea acestui destin tragic a stat pilotul Chesley B. Sullenberger al III-lea. Acesta a reuşit să aterizeze în mijlocul rîului îngheţat Hudson şi toate cele 155 de persoane aflate la bord au supravieţuit fără a avea o zgîrietură. Pilotul a evitat la mai puţin de 300 de metri podul George Washington şi a aterizat lin pe apă.

Chesley B. Sullenberger al III-lea, poreclit Sully, a reuşit poate cea mai spectaculoasă aterizare forţată din istoria aviaţiei civile. A dat apoi dovadă de spirit de organizare şi i-a ajutat personal pe pasageri şi pe colegii săi să iasă din avion, găsindu-şi toţi refugiu pe aripile aeronavei pînă la venirea ajutoarelor. Ca un adevărat căpitan a părăsit ultimul avionul. Destul repede avionul a început să se scufunde, dar mai multe ambarcaţiuni aflate la mică distanţă i-au evacuat foarte repede pe supravieţuitori. De altfel, pasagerii au avut mai mult de suferit din cauza celor minus 20 de grade care se înregistrau la New York. Chesley B. Sullenberger al III-lea este un veteran al US Air Force, care locuieşte în apropiere de San Francisco în California. Este specialist în securitate aeriană şi conduce societatea de consultanţă Safety Reliability Methods Inc.. Potrivit CV-ului său, acesta dispune de competenţe privind A320, Boeing 737, McDonnell-Douglas DC-9/MD-80 şi Learjet. Are la activ 19.000 de ore de zbor în 40 de ani de activitate.

Primarul oraşului New York, Michael Bloomberg şi pasagerii avionului au salutat eroismul şi profesionalismul de care a dat dovadă. „S-ar spune că pilotul a făcut un gest de maestru făcînd ca avionul să aterizeze pe fluviu şi asigurîndu-se apoi că toată lumea a ieşit”, a apreciat Michael Bloomberg într-o conferinţă de presă. „Un miracol s-a produs pe rîul Hudson”, a declarat şi guvernatorul statului New York, David Paterson, în timp ce preşedintele George W. Bush a salutat priceperea şi eroismul echipajului. Experţii în aviaţie susţin că pilotul a efectuat manevre de manual. Aterizarea unui astfel de avion pe apă, fără ca acesta să se rupă, este extrem de dificilă. Chesley B. Sullenberger al III-lea urmează să fie interogat de Biroul American pentru Securitatea Transporturilor. Un oficial, care a ascultat înregistrările turnului de control, a declarat că pilotul era extraordinar de calm. „S-a comportat ca un adevărat profesionist. A fost calm şi metodic”, a afirmat acesta. Pilotul a discutat cu controlorul de trafic diverse variante, inclusiv o posibilă aterizare pe aeroportul Teterboro din New Jersey. Succesul aterizării forţate se datorează în mare parte vastei experienţe acumulate de Chesley B. Sullenberger al III-lea, care activează ca pilot al companiei US Airways din anul 1980.

Administraţia Aviaţiei Civile americane a confirmat că accidentul a fost provocat de o coliziune cu un stol de păsări. O echipă de tehnicieni de la Airbus şi membri ai Biroului de Anchetă şi Analize vor fi trimişi la New York pentru a încerca să determine cauzele accidentului. Constructorul de avioane Airbus a refuzat să facă vreun comentariu pînă la finalizarea anchetei.