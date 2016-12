Catastrofă aviatică cu 11 morţi

TRAGEDIA. Luni, ora 17.30. Un avion AN-2 al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene din Boboc se pregăteşte să decoleze de pe pista aerodromului Tuzla ca să execute o misiune de zbor pentru antrenamente de paraşutare. Alături de cei doi piloţi, la bordul aeronavei mai sunt nouă militari de elită ai Forţelor Navale şi trei din cadrul Forţelor Aeriene. După cinci minute, odată ce piloţii primesc aprobarea turnului, avionul începe rulajul de pistă. Ora 17.40. La doar câteva sute de metri de capătul pistei, avionul cade ca o piatră la pământ. Martorii anunţă autorităţile de cumplita tragedie şi zeci de soldaţi şi angajaţi ai Aerodromului Tuzla fug spre capătul pistei pentru a-i salva pe supravieţuitori din flăcările care au cuprins instantaneu avionul. Din epava AN-2-ului sunt salvaţi doar trei militari. În câteva minute, două autospeciale ale Detaşamentului Tuzla ajung la aeroport şi reuşesc să stingă flăcările în mai puţin de 20 de minute. Totul este, însă, prea târziu. Din cei 11 oameni rămaşi captivi în interiorul avionului nu a mai putut fi salvat niciunul. Zona accidentului a fost delimitată de jandarmi, iar aeroportul este luat cu asalt de familiile şi rudele militarilor. Pentru scoaterea trupurilor neînsufleţite a fost chemat un echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“. Precedura de recuperare a cadavrelor este, însă, amânată de anchetatori până la venirea specialiştilor de la Serviciul de Medicină Legală. „Este o imagine de coşmar. Trupurile militarilor sunt carbonizate şi lipite între ele din cauza incendiului. Medicii legişti trebuie să analizeze şi să scoată separat fiecare trup. Unul dintre cadavre este parcă un om de ceară, încremenit cu mâinile prinse de o bară de metal a avionului ca şi când ar încerca să scape“, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa.

CAUZE NECUNOSCUTE. Martorii care au asistat la producerea acestui dezastru au povestit anchetatorilor că, la capătul pistei, avionul s-a ridicat brusc la 45 de grade. Câteva secunde mai târziu, şi-a pierdut portanţa şi a căzut cu coada spre pământ. Ca urmare a acestor declaraţii, anchetatorii nu exclud ca avionul să se fi prăbuşit din cauza unei erori de pilotaj. În acelaşi timp, oamenii legii iau în calcul şi posibilitatea unei defecţiuni tehnice care să fi oprit motorul. „Ancheta în acest caz a fost preluată de o echipă de procurori militari. Totodată, este aşteptată şi o comisie de la Bucureşti pentru a analiza împrejurările în care a avut loc acest tragic accident“, a menţionat cms. şef Adrian Rapotan. Medicii legişti împreună cu echipajul de descarcerare s-au chinuit toată noaptea pentru a scoate trupurile neînsufleţite din resturile avionului. Cadavrele au fost transportate la Morga Cimitirului Central în vederea identificării şi efectuării necropsiei. Reprezentanţii MApN spun că printre victimele accidentului se numără Nicolae Jianu, comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“ de la Boboc şi căpitanul Lavinia Guiţă, singura femeie din cadrul unităţii de la Boboc care pilota avionul de tip AN-2.

CURSĂ CONTRA CRONOMETRU. Cei trei supravieţuitori ai tragediei de la Tuzla au fost transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Locotenentul Liviu Antim, maiorul Daniel Bălăşanu şi maistrul Marius Nazare au fost aduşi în Camera de Resuscitare, unde medicii au încercat să-i stabilizeze. “Doi dintre pacienţii transportaţi la spital sunt conştienţi. Al treilea se află în stare critică. Acesta a fost adus în urgenţă în comă şi prezintă arsuri de gradele III şi IV pe o suprafaţă de aproape 90% din corp şi o fractură de femur. Prognosticul este extrem de rezervat în acest moment”, a declarat, aseară, dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare. Locotenentul Liviu Antim era ţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor. Maiorul Daniel Bălăşanu prezenta mai multe răni în zona capului, în vreme ce maistrul Marius Nazare avea arsuri la piciorul stâng şi acuza dureri în zona spatelui, medicii luând în calcul ipoteza unei fracturi de coloană lombară. În curtea Spitalului Judeţean Constanţa au ajuns şi rudele răniţilor. “Nu ştiu sigur ce a păţit Marius. Am înţeles că îl durea foarte tare spatele. Îi vor face radiografia ca să vadă dacă are vreo fractură. Nu pot să cred că aşa ceva s-a putut întâmpla. Oricum, cred că a avut un noroc fantastic pentru că a scăpat cu viaţă din acest accident. Marius face parte din trupele speciale şi avea de gând să plece în misiuni în Afganistan”, a declarat naşul maistrului Marius Nazare, în vârstă de 34 de ani.

TRANSPORTAŢI LA BUCUREŞTI. La aproape 30 de minute după ce răniţii au fost transportaţi la spital, medicii din urgenţa Spitalului Judeţean au luat decizia ca toţi trei să fie transferaţi la Bucureşti. În cazul lui Liviu Antim, aflat în stare critică, medicii au făcut o ultimă evaluare, luând în cele din urmă decizia că acesta poate fi transportat la Bucureşti. În jurul orelor 19.30, un elicopter din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor a aterizat în curtea Poliţiei de Frontieră. Răniţii au fost transportaţi de la Spitalul Judeţean Constanţa la locul preluării cu trei ambulanţe SMURD. “Ajunsesem în Bucureşti de la Iaşi, unde am avut o misiune, la inundaţii. Plecasem înapoi spre Iaşi, când, deasupra Urziceniului, ni s-a comunicat că trebuie să mergem la Constanţa sau la Tuzla pentru a prelua răniţii. Am întors elicopterul şi am venit aici”, a declarat Ion Colcigianu, şeful Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea. Membrii echipajului SMURD Iaşi, care se aflau la bordul elicopterului, i-au urcat pe cei trei răniţi în aparatul de zbor, pregătindu-i pentru decolare. “Deoarece este noapte, nu putem ateriza la Spitalul de Arşi din capitală, ci în curtea Unităţii Speciale de Aviaţie, din zona Băneasa. De acolo, cei trei pacienţi vor fi preluaţi de ambulanţe şi transferaţi la unităţi sanitare din Bucureşti. Cel mai probabil, bărbatul aflat în comă va fi dus la Spitalul de Arşi”, a adăugat Ion Colcigianu.

Florin CICAL, Răzvan MIHĂILESCU