Cate Blanchett dotează Teatrul din Sydney cu panouri solare

Teatrul din Sydney, al cărui director artistic este actriţa Cate Blanchett, se va alimenta cu energie solară generată de 2.000 de panouri solare. Proiectul, în urma căruia 70% din energia teatrului va proveni din surse regenerabile, va fi finalizat în 2010. Clădirea The Wharf, unde teatrul îşi desfăşoară activitatea, va deţine cea mai mare instalaţie solară pentru o construcţie civilă din Australia. Finanţarea pentru acest proiect provine din diverse pachete guvernamentale şi din partea unor organizaţii, inclusiv de la compania Suntech Power, cea care furnizează panourile. În total, investiţia este estimată la 3,7 milioane de dolari. În plus, consumul de electricitate al clădirii va fi eficientizat, iar apa de ploaie va fi exploatată. Cele 2.000 de panouri vor genera 500 kW de electricitate. Cate Blanchett şi soţul său, scenaristul Andrew Upton, sînt fondatorii companiei Teatrul din Sydney, care a închiriat clădirea The Wharf tocmai datorită dotărilor performante.