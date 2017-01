Cate Blanchett, lovită în cap, în timpul unui spectacol

Actriţa australiană a suferit un accident, miercuri, în timpul unei reprezentaţii teatrale, în Sydney, celebra actriţă australiană fiind lovită în cap cu un aparat de radio aruncat pe scenă de unul dintre colegii de platou. Incidentul a avut loc în timpul unei reprezentaţii a piesei “Un tramvai numit dorinţă”. O spectatoare a cărei identitate nu a fost dezvăluită a povestit şocată că renumita actriţă avea sînge în partea din spatele capului şi pe gît. “A mai jucat timp de încă 30 de secunde, apoi a coborît scările în fugă, iar noi am crezut că acest lucru făcea parte din scena următoare. Înainte să înţelegem ce se petrece, luminile s-au aprins şi ni s-a spus că organizatorii întîmpină anumite probleme de ordin tehnic şi că toţi spectatorii trebuie să evacueze teatrul”, a explicat aceeaşi spectatoare.

Spectacolul după piesa omonimă de Tennessee Williams, o producţie a Companiei de Teatru Sidney, a fost pus în scenă de regizoarea şi actriţa norvegiană Liv Ullmann, cunoscută pentru rolurile sale din filmele regizate de suedezul Ingmar Bergman. A avut premiera la Sidney Theatre, pe 1 septembrie, urmînd ca apoi actorii să plece în turneu în SUA, pentru a susţine reprezentaţii la Kennedy Center for the Performing Arts din Washington (29 octombrie - 21 noiembrie) şi Brooklyn Academy Of Music (BAM) din New York (27 noiembrie - 20 decembrie). Cea mai cunoscută ecranizare cinematografică a acestei celebre piese i-a avut în prim plan pe Marlon Brando şi Vivien Leigh, în 1951.