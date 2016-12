Câte cazuri de gripă aviară au fost confirmate la Constanța

Șase cazuri de gripă aviară au fost confirmate la Constanța în acest an, al doilea consecutiv în care s-a semnalat prezența acestui virus în județul nostru. Informația a fost dată de directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Geronimo Brănescu. El a precizat că cinci dintre cazurile confirmate au fost identificate la lebede de iarnă, iar unul, la cormorani. Totodată, el a mai spus că toate păsările bolnave au fost identificate în Portul Constanța și că, până acum, nu au mai fost aduse probe la DSVSA despre care există suspiciuni de gripă aviară.

ATENȚIE LA SESIZĂRI! NU TOT CE ZBOARĂ ARE GRIPĂ AVIARĂ!

Geronimo Brănescu a atras atenția asupra unui lucru important: acela al sesizărilor care de prea multe ori se dovedesc a fi alarme false. „Vrem să transmitem un mesaj către populație să fie mai responsabilă atunci când ne cheamă. Spunem asta pentru că au existat cazuri în care am fost chemați de nenumărate ori pentru păsări perfect sănătoase. De exemplu, am fost sesizați în momentul în care o pasăre zbura în cerc pentru a agita bancurile de pești, iar până am ajuns nici nu mai era. Nu mai vorbim despre cazurile în care am fost chemați pentru păsări care se băteau între ele. De fiecare dată când suntem solicitați, consumăm resurse importante, așa că este important ca persoanele care ne cheamă să dea dovadă de responsabilitate. Este important, în continuare, să fim chemați atunci când sunt identificate păsări moarte, pentru a preleva și a analiza cadavrele”, a declarat Brănescu.