Câte dintre miturile despre medicina regenerativă sunt adevărate? La această întrebare răspunde directorul general al al Institutului „Victor Babeş”, academician prof. univ. dr. Laurenţiu Popescu, aflat la începutul acestei luni la Şcoala Internaţională de Vară de Neurologie de la Eforie Nord. El a explicat că medicina regenerativă nu înseamnă tinereţe veşnică, dar face posibile întârzierea îmbătrânirii, chiar prelungirea duratei de viaţă, şi repararea anumitor stricăciuni din organism. „Să rămâi tânăr? Vă daţi seama că asta nu se va întâmpla niciodată! Ce se poate întâmpla este să întârzii îmbătrânirea, inclusiv să lungeşti durata de viaţă şi să repari anumite stricăciuni din organism prin diverse metode”, a declarat specialistul. Conform acestuia, în teorie sunt trei căi de atac în medicina regenerativă. „Una dintre ele este ingineria tisulară. După cunoștinţa mea, ingineria tisulară n-a reușit încă să fie o componentă esenţială în regenerarea sistemului nervos central, pentru că, dacă discutăm despre nervi, acolo lucrurile sunt încurajatoare. Dumneavoastră vă este familiară noţiunea că un om are un sistem nervos pe care încercăm noi să-l folosim acum, format dintr-o componentă centrală - creier și măduva spinării - și mulţi nervi. În privinţa nervilor, există șansă de regenerare, există optimism, există rezultate. În privinţa reparării a ceea ce se întâmplă în axul cerebro-spinal, rezultatele sunt etichetate, de obicei, încurajatoare. Adică nu dai niciun răspuns concret. Dar știţi, vorba proverbului latinesc: cât respir, sper!”, a mai declarat el.

A doua cale ar fi utilizarea celulor stem. „Celula stem înseamnă o celulă nediferenţiată, adică, în termeni ştiinţifici, o celulă care urmează să se diferenţieze în diverse tipuri celulare. O asemenea celulă poate să dea naştere unei celule musculare, unei celule nervoase şi aşa mai departe. Aici, problema iar se împarte în două. Sunt organe, sunt părţi din corp, dar mai ales organe, cu o arhitectură extrem de precisă şi o fineţe de structurare extraordinar de mare, incredibilă”, a subliniat profesorul, lăsând să se înţeleagă că această posibilitate, care în teorie ar putea să funcţioneze, nu poate avea rezultate concrete şi stabile.

Cea de-a treia variantă presupune utilizarea chimiei şi fizicii. „Şi a treia variantă este cea pe cale chimică sau fizică: chimică tradiţional, prin medicamente, și fizică - se studiază şi se găsesc tot felul de intervenţii, şi noi, din experienţa noastră, am găsit că un anume gen de tratament cu laser poate să îmbunătăţească activitatea anumitor celule. Dacă e să tragem o concluzie, din cele trei - inginerie tisulară, terapie ceulară bazată pe celule stem şi abordarea chimică şi fizică -, în momentul de faţă putem spune că, dacă vorbim de speranţă, speranţa e în abordarea chimică şi fizică, pentru că la folosirea numai a celulelor stem - îmi asum responsabilitatea să spun asta, că datele sunt contradictorii, a se cita - multe din controale sunt negative, adică nu confirmă hiperentuziasmul iniţial”. Potrivit acestuia, trebuie găsită o soluţie ca, pe lângă celulele stem, să fie folosite şi alte feluri de celule. „Deci, terapia celulară nu pot să contest că are viitor, dar viitorul poate să însemne peste 20 de ani, peste 30 de ani, peste 50 de ani, n-am de unde să ştiu. Aşa că speranţa este să vă rugaţi ca undeva, într-un laborator, unul dintre oamenii care studiază mii şi zeci de mii de substanţe să găsească substanţa aceea minunată, glonţul magic, care să modifice situaţia în sensul pozitiv de regenerare. Cam asta consider eu că se poate spune în momentul de faţă şi fără teamă de ridicol”, a mai declarat profesorul. Prezent şi el la Eforie, prof. univ. dr. Dafin Mureşanu, preşedintele Societăţii de Neurologie din România, a spus că în fiecare organism există capacitatea de regenerare, iar aceasta trebuie stimulată.