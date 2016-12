Câte dosare au fost aprobate pentru tratamentul hepatitei C fără interferon?

Aproape 2.000 de dosare pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C au fost depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) până la sfârșitul anului 2015, 750 dintre ele fiind aprobate, a declarat, duminică, preşedintele CNAS, dr. Vasile Ciurchea. Tratamentul este destinat pacienților cu hepatită cronică virală C şi ciroză hepatică C cu stadiul IV de fibroză sau care au fost supuși transplantului. ”În ultimele zile din 2015, casele judeţene de asigurări de sănătate au trimis peste 500 de dosare spre avizare. De aceea, comisia CNAS pentru avizarea dosarelor pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C se va reuni încă de luni (4 ianuarie 2016), având un volum foarte mare de lucru”, a spus preşedintele CNAS.

El a precizat că deja 750 de dosare au fost aprobate până la sfârşitul lui 2015, iar sute de pacienţi iau deja acest tratament. ”Sunt deja sute de bolnavi care iau tratamentul fără interferon. Ei fac analize periodic, iar dacă la final s-au vindecat, vom plăti tratamentul lor”, a adăugat dr. Ciurchea. Românii sunt printre primii pacienţi europeni care beneficiază de tratament fără interferon, a spus președintele CNAS, remarcând că mulți s-au dus până acum în India să şi-l cumpere sau către alte surse. Un pacient cu hepatită C, care a primit aprobare pentru tratament, trebuie să facă analize de sânge în fiecare săptămână. El semnează înainte că va respecta programul de tratament şi va păstra recipientele în care a avut medicamentele.