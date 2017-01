Câte fonduri au strâns elevii de la CNMB pentru profesoara lor

Elevii au arătat la sfârșitul acestui an că sunt generoși și că se pot mobiliza pentru a veni în ajutorul celor aflați în nevoie. Mișcați de problema de sănătate a profesoarei lor Claudia Dobrin, care presupune un medicament costisitor, elevii Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) au decis ca fondurile strânse la serbarea de Crăciun pe care o organizează în fiecare an să fie donate pentru a cumpăra medicamentele necesare. Astfel, aproximativ 1.100 de elevi din cei 1.200 care învață la CNMB au participat la serbarea de Crăciun organizată vineri la Palatul Copiilor, plătind biletul de 10 lei. ”Sala a fost plină, s-au strâns aproximativ 11.000 de lei din biletele de intrare la spectacol. În plus, au fost prezenți părinți și foști elevi care au vrut să ajute și au făcut donații, așa că s-au strâns aproximativ 14.000 de lei. Pe lângă acești bani, profesorii și angajații CNMB au mai strâns 21.000 de lei care vor merge către aceeași cauză”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. În spectacol au fost implicați aproximativ 200 de elevi, care au pregătit momente artistice pentru colegii lor: cor de colinde, momente de dans, soliști vocali.

„UN DAR MIC, O FAPTĂ MARE“ Acțiuni caritabile au organizat și elevii altor unități de învățământ din județul Constanța. În cadrul proiectului educaţional ”Un dar mic, o faptă mare”, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, elevii, părinţii şi profesorii din Şcoala Gimazială nr. 43 „Ferdinand” au exersat, în preajma sărbătorii Crăciunului, arta dăruirii, demonstrând puterea solidarităţii cu cei în nevoie. În perioada 11 - 17 decembrie, într-o campanie destinată achiziţionării de daruri pentru copiii defavorizaţi, elevii au reușit să strângă aproximativ 400 de daruri (gift in a shoe box) care au ajuns la copiii din Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Delfinul”, Centrul de zi „Arca“ şi Centrul de Plasament „Antonio”. Coordonatorii activităţii au fost prof. Camelia Pătraşcă, prof. Mihaela Udrea, prof. Oana Magdalena Fătu și prof. Angela Marin. Cadourile frumos împodobite au constat în dulciuri, hăinuţe, ghiozdane, rechizite şi alte obiecte, menite să bucure şi să aducă, în sufletele celor care le primesc, un strop de bucurie de Crăciun.

„DĂRUIEȘTE BUCURIE ÎNTR-O CUTIE!“ Timp de două zile, 17 și 18 decembrie, Liceul Teoretic ”Callatis” a îmbrăcat haine de sărbătoare și a dat startul Sărbătorilor de Iarnă magice. În spiritul Crăciunului, elevii și părinții au participat la campania umanitară ”Dăruiește bucurie într-o cutie!”. Experimentând bucuria de a dărui, spiridușii Moșului au donat o cantitate impresionantă de jucării, jocuri educaționale, rechizite, cărți, dulciuri și fructe. Prezenți la serbarea de Crăciun, 10 copii de la Centrul de Plasament „Delfinul“ - Agigea au primit de la Moș Crăciun darurile pentru toți cei 54 de copii din centru. Totodată, 25 de preșcolari de la Grădinița Socială Mangalia și 25 de persoane vârstnice de la Căminul de Bătrâni Mangalia au fost beneficiarii acestei campanii.