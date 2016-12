Câte libere vor mai avea bugetarii în 2015?

Fiecare sărbătoare legală este prilej de bucurie pentru salariații din mediul bugetar, care, conform Codului Muncii, nu lucrează în zilele respective. Deși mai sunt două luni din acest an, bugetarii vor mai avea motive de bucurie, pentru că îi așteaptă câteva zile în care nu vor semna condica la serviciu. Este vorba de sărbătoarea Sfântului Andrei și de Ziua Națională a României, care se celebrează pe 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, zile considerate sărbători legale de statul român. În acest an, cele două sărbători pică luni și marți, așa că salariații din sistemul bugetar vor avea parte de un weekend prelungit. Pe lângă Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, ultimele sărbători legale din 2015 sunt prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 25 și 26 decembrie. În acest an, doar prima zi de Crăciun pică în cursul săptămânii, într-o zi de vineri.