Câte o remiză pe etapă la Trofeul “Telegraf”

La a 19-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, se încinge lupta pentru calificarea în optimi. Duminică, în etapa a doua, am înregistrat al doilea rezultat de egalitate la actuala ediţie, Store - Didactica Mangalia 3-3, în Grupa E, după ce în prima rundă s-a consemnat remiza în partida Steaua Mării - Intersport-Tomis, scor 1-1, în Grupa C. În Grupa A, Dinamo nu a avut un meci uşor cu Liga Ofiţerilor, în timp ce Săgeata Stejaru a obţinut o nouă victorie la scor. În Grupa B, SNC şi Real şi-au trecut în cont punctele puse în joc, tot fără emoţii învingând, în Grupa C, Telegraf & Neptun TV şi Frontiera. În Grupa D, după înfrângerea din prima etapă, Cosmos s-a impus într-un meci extrem de important cu CS Eforie, iar Olimpic-Ştiinţa este cu un picior în optimi. În Grupa E, Capitol ‘84 vrea să repete parcursul de anul trecut, fiind favorită la prima poziţie. În sfârşit, în Grupa F, Millenium a reuşit prima victorie, pentru ca Portul să se impună în duelul cu Victoria Cumpăna, într-o partidă deosebit de interesantă. Dacă în prima etapă am consemnat două eliminări, runda a doua a fost una fără cartonaşe roşii.

Rezultatele înregistrate în etapa a doua şi autorii golurilor - GRUPA A: Liga Ofiţerilor - Dinamo 1-2 (Marius Lazăr / Gabriel Bulai, Iulian Cristea), Săgeata Stejaru - Perla Murfatlar 7-1 (Gică Blacioti 2, Cristi Costea 2, Gică Butoiu, Marian Popa, Dumitru Pufleanu / Sali Bectaş); GRUPA B: SNC - Viitorul Cobadin 3-0 (Dima Şamata 2, Gheorghe Vlad), Arca ANR - Real 2-5 (Cătălin Mirea, Dumitru Faitaş / Marinică Grosu 3, Cosmin Tălpău, Costel Carabaş); GRUPA C: Telegraf & Neptun TV - Intersport-Tomis 6-0 (Marius Codescu 4, Răzvan Dârmon, Actem Turgai-autogol), Frontiera - Steaua Mării 5-0 (Cătălin Ilcu 2, Gheorghe Costea, Dan Moisescu, Mihai Drugă); GRUPA D: CS Eforie - Cosmos 2-3 (Adrian Smarandache, Daniel Niţă / Nicolae Lupu 2, Nicolae Croitoru), Municipal - Olimpic-Ştiinţa 1-4 (Mihai Guliu / Adi Pitu 2, Cristian Ţeculescu, Nae Diţă); GRUPA E: Store - Didactica Mangalia 3-3 (Nicolae Chirvăsitu, Narcis Grigore, Octavian Mihai / Ladislau Pall 2, Gheorghe Caţaroş), Capitol ‘84 - FC Constanţa 3-1 (Marian Gherghescu, Anastase Ruca, Taner Abdulhai / Viorel Mania); GRUPA F: Victoria Cumpăna - Portul 3-4 (Dănuţ Turtoi 2, Nicolae Ţivichi / Gabi Şimu 2, Adrian Foamete, Nelu Scupra), Millenium - Frontiera Hîrşova 7-2 (Dănuţ Sârbu 3, Mihai Iordan 2, Costică Gechereanu, Dorian Ridiche / Marian Stan, Petre Barbu).

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Angelli” din Complexul comercial “China Mall”

Parteneri: Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa