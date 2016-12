Câte tone de cereale a exportat România în primele 9 luni din 2014

România a exportat în primele nouă luni din acest an o cantitate de 6,67 milioane de tone de grâu, porumb și orz, în creștere cu 20,6% față de perioada similară din 2013, când au fost livrate pe piețele externe 5,53 milioane tone de astfel de produse, potrivit unei analize comparative a schimburilor comerciale cu produse agroalimentare în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie din 2014. În perioada menționată, încasările totate obținute din exporturile de grâu, porumb și orz au depășit 1,362 miliarde de euro, reprezentând mai mult de o treime (35%) din suma totală obținută în aceeași perioadă din exporturile de produse agroalimentare (peste 3,9 miliarde de euro). Comparativ, în perioada similară din 2013, încasările din exporturile de grâu, porumb și orz au fost de 1,244 miliarde de euro, un procent aproape similar, respectiv 35,4% din valoarea exporturilor totale de 3,5 miliarde de euro. Potrivit statisticii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cantitatea de cereale plasată pe piețele externe, grâul a reprezentat 4 milioane de tone, porumbul - 1,493 milioane de tone, iar orzul - 1,177 milioane de tone, sumele încasate din exporturile de grâu fiind de 773,7 milioane de euro, din porumb - 394,2 milioane de euro, iar din cele de orz - 194,4. Primele trei poziții în exporturile României de produse agroalimentare în primele nouă luni din acest an au fost ocupate de grâu, țigări de foi, țigarete și porumb, care au adus încasări totale de 1,677 miliarde de euro. România a exportat, în primele nouă luni din acest an, produse agroalimentare de aproape patru miliarde de euro - un record al ultimilor 20 de ani -, în timp ce excedentul comercial a depășit 349 de milioane de euro la finele lunii septembrie.