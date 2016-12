Câte un meci cu probleme în fiecare serie!

07:39:18 / 14 Mai 2014

nu e o noutate

Nu este ceva nou ca acest imbecil sa nu dea drumul la meci, gasind tot felul de motive atunci cand nu are chef de arbitrat. Are peste 20 de meciuri la care nu le-a dat drumul in ultimul an. La Poarta Alba a masurat inaltimea steagurilor de la colt si pt ca nu aveau 1,5 metri, nu vroia sa dea drumul la meci. Numai dupa ce i-a spus unul ca ii baga steagul in fund a dat drumul la joc. Se incearca de atata timp sabotarea campionatului de aceasta gasca