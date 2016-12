Câte zile libere vor avea românii în 2017

Românii vor avea, în 2017, mai multe zile libere de la stat decât au avut anul acesta. Vorbim în acest caz de 14 zile stabilite pentru sărbători publice sau religioase, cu două în plus față de 2016. Din cele 14 zile libere, 11 pică în timpul săptămânii, scrie antena3.ro. Dintre acestea, trei zile sunt lipite de weekend, ceea ce înseamnă că bugetarii vor avea parte de weekend-uri prelungite. Pe de altă parte, faţă de 2016, anul viitor românii vor avea două zile libere în plus. Prima dintre ele este 24 ianuarie, când sărbătorim Ziua Unirii Principatelor Române. Celebrarea acestei zile a fost stabilită prin lege în 7 octombrie 2016. A doua zi liberă în plus este Ziua Copilului, pe 1 iunie. Anul acesta au fost fixate 12 zile libere pentru sărbători, iar dintre acestea doar şapte au fost în timpul săptămânii. Ce zile libere au românii anul viitor: 1 ianuarie și 2 ianuarie - Anul Nou, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române, 16 aprilie și 17 aprilie - Paştele ortodox / Paștele catolic, 1 mai - Ziua Muncii, 1 iunie - Ziua Copilului, 4 iunie și 5 iunie - Rusalii, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie - Sfântul Andrei, 1 decembrie - Ziua Naţională a României, 25 decembrie și 26 decembrie - Crăciunul.

MINIVACANȚĂ ÎNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE

Și pentru că tot vorbim de zile libere, tehnocraţii le pregătesc românilor o minivacanţă înainte de alegerile parlamentare. Concret, Guvernul intenționează să adopte o Ordonanță de Urgență prin care să declare ziua de 2 decembrie ca fiind liberă. În condițiile în care legea prevede că zilele de miercuri, 30 noiembrie (Sfântul Andrei), şi joi, 1 decembrie (Ziua Națională a României), sunt libere, românii ar putea avea cinci zile de vacanță.