Caterinca în politică

În anumite momente, caterinca din politică face bine tenului, dar îţi încreţeşte şi fruntea. Practic, o ducem din caterincă în caterincă! Noroc că avem din belşug simţul umorului! La început, caterinca din politică ne exaspera. Trînteam cu toţii, cu năduf, căciula de pămînt şi exclamam: ”Băi, frate, cînd se apucă ăştia de treabă?” De atîta tăvălit, ne-am obişnuit! Cînd nu face prezidentul nicio caterincă pe televizor, naţiunea este tristă. Boborul strîmbă din nas. “Ce dracu’, e prea serios!” Anul trecut, specialiştii prevesteau declanşarea crizei şi domnii guvernanţi făceau caterincă pe tema asta! Se tot vorbeşte despre moştenirea cea grea, naiba să o ia! Ştiţi în ce constă moştenirea? În caterincă. Am moştenit caterinca lăsată de foştii guvernanţi. Noii veniţi au preluat-o şi au prelucrat-o puţin. Nu mult, ci exact cît să intre în noile tipare. În lipsă de altceva, pentru că nu ai prea multe de ales în perioada de criză, politicienii fac caterincă din orice. Sînt jmecheri! Dacă nu ar fi criza, mama ei de criză, vorba românului, ne-am desfăta pe îndelete cu marii comici ai politichiei. Sîntem în plină stagiune a luatului la palme, principalii protagonişti fiind actorii care şubrezesc actuala alianţă. Dumnealor, respectînd solfegiul algoritmului, îşi dau palme reciproc. E mai greu cu domnul Boc, pentru că Geoană este prea înalt faţă de măsura dată. Cînd nu se măsoară în palme, se spurcă în aprecieri de o largă respiraţie culturală. Înjurătura politică este oarecum mai elevată. Faţă de o perioadă trecută, nu mai este trîntită precum mucii în fasole. Pentru a fi exprimată clar şi corespunzător, este analizată la partid şi în şedinţele de Guvern. Prin grija migăloasă a preşedintelui, a fost reactivat tîmpitul politic, personalitate proeminentă. Spuneam că, în anumite momente, caterinca din politică face bine tenului, ceea ce înseamnă că sîntem ajutaţi să rîdem sănătos. Am citit, de pildă, ieri, într-un ziar local, că Zanfir Iorguş face parte din comisia care îl anchetează pe Nemirschi în legătură cu un contract atribuit de Ministerul Mediului. Cît de supărat eşti, nu poţi să nu te distrezi pe chestia asta… Dacă îmi amintesc eu bine, nu cu mult timp în urmă, presa prezenta pe larg relaţia dintre domnul deputat de Mangalia şi ANI, aia care le numără parlamentarilor banii. Ziarele au relatat despre faptul că domnia sa se află în centrul unor verificări cu trimitere la Tribunalul Mangalia. Poate povestea s-a rezolvat şi nu ştiu eu! Poate că Iorguş şi-a completat punctele albe din declaraţia de avere şi nu a vrut să se laude cu chestia asta. Indiferent de situaţie, nu cred că era cazul ca Nemirschi să fie verificat de fostul primar al Mangaliei, mai ales că şi acesta a face obiectul unor investigaţii. Sau, cel puţin, nu acum. Să fi trecut măcar cîteva luni de zile de la povestea cu pricina, că aşa se cade… Ştiţi cum e. Uită lumea. Iese şi Iorguş în faţă mai puţin şifonat. Dacă e curat ca lacrima, o ia la şuturi pe ANI. Se crează iluzia unui climat de moralitate. Sigur, nu vorbesc de regulamente, ci despre o anumită conduită. Dacă tot vor să-i pună beţe în roate lui Nemirschi, puteau delega pe altcineva de la PD-L. Ca să nu se dea naştere la interpretări. Altfel, întreabă lumea ce caută ANI în loja Camerei Deputaţilor! S-ar fi potrivit mult mai bine o persoană care nu a avut de-a face cu ANI. Ca un făcut, comisia de specialitate constituită pentru anchetarea lui Nemirschi are, din punct de vedere politic, în componenţă un cuplu pedelist celebru: Sulfina Barbu - Zanfir Iorguş. Cred că, sub apăsarea amintirilor de la Mediu, doamna Sulfina l-ar mînca iute cu fulgi cu tot pe Nemirschi! După un prim studiu, trag concluzia că nominalizările în cauză au fost făcute la caterincă. Să ne imaginăm cum ar arăta o zi plină pentru deputatul Iorguş. Dimineaţa, pe răcoare, la o şuetă cu ANI pe holurile Tribunalului Mangalia. În a doua parte a zilei, fuguţa la Camera Deputaţilor, la comisie, ca să scoată untul din ministrul Mediului! Ceva nu este în regulă…