Câteva zile până la „Folk You!“

Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului „Folk You! Florian Pittiş” se va desfăşura, în această săptămână, pe plaja din nordul staţiunii Vama Veche. Festivalul este organizat de Asociaţia Mişcarea de Rezistenţă, iar intrarea este liberă.

PROGRAM ŞI ARTIŞTI Ediţia din 2013 a Festivalului „Folk You!” se va deschide joi, de la ora 18.00, şi se va desfăşura până duminică noapte, inclusiv, cu reprezentaţii programate să înceapă la aceeaşi oră. Câteva nume ale artiştilor care vor scrie, în acest an, frumoasa poveste a Festivalului „Folk You! Florian Pittiş” sunt: Walter Ghicolescu, Alina Manole, Zoia Alecu, Vasile Şeicaru, Ştefan Hruşcă, Maria Gheorghiu, Viţa de Vie, Rezident Ex, Dinu Olăraşu, Celelalte Cuvinte, Emeric Set, Nicu Alifantis, Gheorghe Zamfir, Rona Hartner, Paula Seling, Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Taxi, Poesis. De asemenea, trupa Vama va trage cortina peste această ediţie a Festivalului cu un recital programat duminică, după miezul nopţii.

EDIŢIE DEDICATĂ MARIEI TĂNASE Cea de-a IX-a ediţie a festivalului este închinată memoriei regretatei interprete de muzică populară Maria Tănase. Anul acesta se împlineşte un secol de la naşterea artistei, supranumită „Pasărea măiastră”, iar în fiecare seară, artişti valoroşi vor susţine câte un recital-tribut pentru Maria Tănase. Festivalul „Folk You!” a fost lansat în 2005, la Vama Veche, de Florian Pittiş, când regretatul actor şi interpret a declarat deschisă, prin „Folk You!”, „mişcarea de rezistenţă împotriva prostiei revărsate”.