Catharsis cu Duo Kitharsis și „Madama Butterfly”

De seri de neuitat au avut parte constănțenii care au ales să petreacă finalul de săptămână alături de artiștii și invitații Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Seara de vineri a fost dedicată unui concert special. Cu cinci compozitori în program - Albinoni, Vivaldi, Respighi, Castelnuovo-Tedesco și Rossini -, cu un dirijor carismatic - Radu Ciorei -, o orchestră experimentată și cu doi invitați speciali, tineri și talentați - constănțenii Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan, într-un cuvânt Kitharsis -, concertul a fost un succes.

ÎN ACORDURI DE CHITARĂ Aflați pentru prima dată pe scena TNOB în această formulă - însă nu pentru prima dată la Constanța, cei doi evoluând în 2011, la Muzeul de Artă -, Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan au fost revelația serii de vineri. „Eu am mai cântat pe această scenă, dar în cor”, a spus Alexandra Petrișor, care a terminat Colegiul de Arte „Regina Maria”, la clasa prof. Constantin Acsinte. „Eu m-am născut și am copilărit în Cernavodă și am făcut liceul la Ploiești. Ne-am regăsit în București, la Conservator. În această formulă cântăm din anul II de facultate. Acum studiem la Conservatorul din Strasbourg, la clasa Duo Melis”, a spus Dragoș Horghidan. Înainte de a cânta la Constanța Concertul nr. 2 pentru două chitare și orchestră, de Mario Castelnuovo-Tedesco, Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan l-au prezentat, în premieră în România, cu o săptămână mai devreme, la Sala Radio, alături de Orchestra Națională Radio. La bis, cei doi constănțeni ei au oferit publicului partea întâi dintr-o Suită de trei tangouri, de Astor Piazzolla, scrisă special pentru două chitare.

TRĂIRI INTENSE ȘI AMINTIRI Sâmbătă seară, emoțiile au ajuns la apogeu, alături de delicata „Madama Butterfly”, eroina cu destin tragic din opera cu același nume a lui Giacomo Puccini. Rolul delicatei Cio-Cio-San a fost interpretat, cu multă sensibilitate, de soprana Madeleine Pascu din București, care l-a avut ca partener de scenă - pentru prima dată - pe tenorul Doru Iftene, în rolul locotenentului american de marină Pinkerton. „Vin cu tot sufletul la Constanța, pe scena pe care am debutat. Acesta este primul rol pe care l-am studiat cu maestrul Hero Lupescu, pe când eram în anul al II-lea la Conservator. Mi-e cel mai drag rol. Atunci nu o aveam pe fiica mea (n.r. - Aida, fiica Madeleinei Pascu și a baritonului și dirijorului Ionuț Pascu). Butterfly e un rol complex. Când am intrat în teatru, a fost primul rol pe care l-am studiat. Atunci o aveam și pe Aida, iar ea a învățat cu mine să cânte. Avea un an și ceva. De aceea, încărcătura emoțională e și mai mare, iar mie îmi este atât de drag acest rol...”, a spus soprana Madeleine Pascu.

Rolul devotatei Suzuki a fost întruchipat de mezzosoprana Lucia Mihalache. Din distribuția spectacolului au mai făcut parte: Ioan Ardelean - Sharpless, Anton Zidaru - Goro, Ionela Duma - Kate, Marius Eftimie - Yamadori, Laurențiu Severin - Bonzo, Alexandru Simionescu - copilul, Andrei Băican - oficialul. Conducerea muzicală a spectacolului i-a aparținut dirijorului olandez Joost Smeets.