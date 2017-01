Catherine Deneuve va prezida juriul Festivalului Filmului Britanic de la Dinard

Fosta stea a filmului francez, Catherine Deneuve, va prezida juriul celei de-a 25-a ediții a Festivalului Filmului Britanic de la Dinard. Celebră pentru rolurile remarcabile din pelicule precum Beele du Jour și Repulsio', Deneuve are peste 100 de filme în care a jucat. A debutat cu filmul The Umbrellas of Cherbourg (1964) și a lucrat alături de unii dintre cei mai mari regizori ai lumii, precum Francois Truffaut sau Louis Bunuel. În cadrul juriului festivalului, Deneuve se alătură unei întregi echipe de personalități precum fostul mare fotbalist francez Eric Cantona, actrița Alice Eve, actorul Toby Jones, producătorul câștigător al unui premiu Oscar, David Parfitt, actorul Michael Smiley, scenarista Natalie Carter, regizorul Fred Cavaye, actorul Hippolyte Girardot și regizorul și scenarist Amanda Sthers. A 25-a ediția a Festivalului Filmului Britanic de la Dinard se desfășoară în perioada 8-12 octombrie. Orașul Dinard este situat în vestul Franței, în regiunea Bretania.