Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas se împacă

Povestea de dragoste dintre Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas este departe de final. Cele patru luni de când cuplul oscarizat şi-a anunţat separarea par să fi fost răgazul necesar pentru fiecare pentru a ajunge la concluzia că este mai bine să-şi continue mariajul. Niciunul dintre ei nu a contactat vreun avocat şi îşi vede de agenda profesională ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Catherine Zeta-Jones, de 44 de ani, a călătorit în China, pentru inaugurarea unui ambiţios oraş al cinematografiei menit să rivalizeze cu Cetatea Filmului de la Hollywood, iar Michael Douglas, de 69 de ani, a câştigat premiul Emmy pentru rolul din „Behind the Candelabra”. Cei doi soţi îşi vorbesc la telefon de mai multe ori pe zi şi par mai afectuoşi ca niciodată. În principal, decizia lor de a mai da o şansă căsniciei îi vizează pe cei doi copii ai cuplului, Dylan, de 13 ani, şi Carys, de zece ani. Totuşi, Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas nu îşi vor petrece ziua de naştere împreună. Amândoi sunt născuţi pe 25 septembrie, zi care în trecut era motiv de petreceri în lanţ, însă, anul acesta, actriţa galeză va rămâne la reşedinţa conjugală din Bedford, New York, alături de copii, în timp ce Michael Douglas va fi în New Mexico, unde va începe filmările la thriller-ul „The Reach”.

Cu toţi ochii aţintiţi asupra cuplului Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas, drama familială a actorului Richard Gere, de 64 de ani, a trecut neobservată. Acesta s-a despărţit de actriţa Carey Lowell, de 52 de ani. Actorul american a decis să pună capăt mariajului de 11 ani şi pregăteşte de zor formalităţile de divorţ. Mulţi dintre prietenii lui Richard Gere au lăsat să se înţeleagă că acesta a luat în sfârşit decizia care îi va aduce linişte. Richard Gere şi Carey Lowell, care au un băiat de 13 ani, Homer, trăiesc despărţiţi de mai mult timp, însă abia acum au decis să-şi oficializeze divorţul. Secretul despărţirii lor stă în firea extrem de posesivă a doamnei Gere. De la căsătoria celor doi, Richard Gere şi-a tot diminuat apariţiile publice pentru că soţia sa, cu 12 ani mai tânără, era foarte geloasă şi privea cu suspiciune orice femeie care se apropia de el. Crizele de gelozie ale soţiei erau tot mai greu de ascuns în public, aşa că celebrul actor şi-a redimensionat cariera şi apariţiile în public. Richard Gere şi Carey Lowell formează un cuplu din 1995, iar în noiembrie 2002 s-au căsătorit. Richard Gere a mai fost căsătorit cu supermodelul Cindy Crawford, iar Carey Lowell a mai fost căsătorită de două ori, prima dată cu fotograful John Stember, între 1984-1988, şi apoi cu actorul Griffin Dunne, între 1989 - 1995. Din a doua sa căsnicie, Carey Lowell are o fiică, Hannah, pe care a crescut-o alături de Richard Gere.

Divorţul nu se anunţă prea uşor, pentru că Gere, alături de Carey Lowell, a cumpărat şi făcut o serie de investiţii în hotelul complet ecologic Bedford Post Inn, la care niciunul dintre ei nu va renunţa prea uşor. Cei doi soţi deţin şi una dintre cele mai scumpe proprietăţi din Hamptons, estimată la 65 de milioane de dolari, de şase hectare şi o suprafaţă utilă de 12.000 de metri pătraţi, cu 12 dormitoare şi 12 băi. În afara acestor proprietăţi, averea lui Richard Gere este estimată la circa 45 de milioane de dolari. Ca un bun budist, credem că actorul se va ridica peste posesiunile materiale!