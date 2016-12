Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas se mută la New York

Cuplul de actori americani, care a locuit în ultimii cinci ani în arhipelagul Bermuda, ar putea să îşi schimbe reşedinţa, stabilindu-se la New York. În prezent, cei doi locuiesc la New York, în Manhattan, deoarece Catherine Zeta-Jones apare timp de trei luni în producţia “A Little Night Music”, pusă în scenă pe Broadway. Potrivit unei surse apropiate cuplului, Catherine Zeta-Jones ar dori să se stabilească permanent în New York, în timp ce Michael Douglas preferă să se întoarcă în Bermuda, unde se bucură de terenuri mari de golf, un sport de care este pasionat. “Lui Michael nu îi place să fie în centrul atenţiei, tot timpul, la New York, ceea ce l-a făcut destul de irascibil. Ea are, totuşi, un film de promovat în curând, aşa că este fericită să fie undeva unde poate fi văzută”, a declarat aceeaşi sursă.

Cei doi actori şi-au înscris deja cei doi copii, Dylan, în vârstă de nouă ani, şi Carys, de şase ani, la şcoli din New York. “Ei intenţionează să rămână cel puţin doi ani în New York şi sunt foarte fericiţi aici”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Michael Douglas. La 40 de ani, Catherine Zeta-Jones rămâne aceeaşi bombă sexy care îi fura inima şi masca lui Zorro. Frumoasa actriţă mărturiseşte din tainele mariajului ei fericit: „Am nevoie de un bărbat sensibil şi sufletist. De un bărbat superior mie, de la care să am ce învăţa. Asta nu înseamnă însă că, gata, îmi plac moşii şi graşii”, explică vedeta din comedia „The Rebound / Idilă cu dădaca mea”. „Michael ştie exact ce vrea de la viaţă. Asta m-a impresionat mult la el. Dar este, totodată, un bărbat foarte sensibil. Îmi dă flori şi plânge. Diferenţa de vârstă nu a contat pentru noi niciodată. De la bun început, ne-am bazat doar pe sentimentele noastre. Aşa a fost şi aşa va fi până la sfârşit”. Fără îndoială, Catherine se simte minunat în braţele soţului ei. În cei zece ani de căsnicie, actriţa susţine că nu a simţit niciodată nevoia de „carne tânără”. Pur şi simplu, nu se mai simte atrasă de „puştani”. „Sunt egoişti şi narcisişti. Nu au nicio şansă să iasă vreodată cu mine”, a conchis vedeta.