Catherine Zeta-Jones, vedeta cel mai prost îmbrăcată

Deşi este considerată una dintre frumoasele Hollywoodului, actriţa Catherine Zeta-Jones s-a clasat în fruntea clasamentului anual al celor mai prost îmbrăcate celebrităţi, realizat de organizaţia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). “Cu pantalonii ei ciudaţi din piele de vacă, hidoasa haină de vulpe şi cu geata din piele de aligator, Catherine Zeta-Jones pare că vrea să-şi facă loc pe Arca lui Noe cu un cuţit în mână”, se afirmă în comunicatul postat de PETA. “Poate că încearcă să intre în pielea unui nou personaj, cel al unui criminal în serie”. Membrii acestei organizaţii pentru protecţia animalelor au anunţat că au organizat un protest în faţa unui teatru de pe Broadway unde actriţa galeză, în vârstă de 40 de ani, a apărut, sămbătă, în piesa “A Little Night Music”.

Şi alte starlete de la Hollywood au fost incluse în topul PETA din cauza faptului că adoră să poarte haine de blană, jachete din piele şi alte articole vestimentare confecţionate din pielea unor animale exotice. Jennifer Lopez a fost şi ea inclusă în acest top, din cauza “hainelor ei de blană învechite şi moarte”. Jessica Simpson a fost aspru criticată de PETA: “alegerile ei vestimentare seamănă foarte mult cu cariera ei - ambele sunt moarte”. În ceea ce o priveşte pe Kate Hudson, acest grup pentru protecţia animalelor consideră nici mai mult nici mai puţin că dragostea actriţei pentru hainele din blănuri naturale reprezintă motivul despărţirii de fostul ei iubit, jucătorul american de baseball Alex Rodriguez.

Galeza Catherine Zeta-Jones a debutat în anii ‘90, în musicalul “42nd Street” şi a fost remarcată de Philip de Broca, care a distribuit-o în primul ei film, “Sheherezada” (1990). Primul rol important a fost “Elena”, alături de Anthony Hopkins şi Antonio Banderas, în “Masca lui Zorro” (1998). A jucat în numeroase filme cu succes la public, precum “Capcană pentru hoţ” (1999), “Chicago” (2002), pentru care a fost recompensată cu premiul Oscar, “Ocean\'s Twelve - Unsprezece + una” (2004), “Legenda lui Zorro” (2005) şi “Fără Rezervări, Fără Reţineri” (2007).