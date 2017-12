Câţi bani pierde un bugetar cu funcţie, de la 1 ianuarie 2018

08:15:24 / 02 Decembrie 2017

PSD uraste romanii

Chiar va inchipuiati ca se vor majora salariile? In ianuarie cand s-a scazut TVAul a fost circ la tv. Ne spuneau cum vor scadea preturile. Sa luam un exemplu simplu. Toti comerciantii erau obligati atunci prin lege sa afiseze si vechiul pret, si noul pret cu noul tva scazut. Exemplu: puiul rotisat inainte de a se scadea tva.ul s-a scumpit, apoi a revenit la pretul dinainte (odata cu scaderea tva), adica vreo 12lei/kg, dupa care a tot urcat aproape lunar, ajungand azi la 17-18-19lei/kg. Deci unde a fost si unde este ieftinirea venita din scaderea tva? Rugam psd sa ne raspunda prin reprezentantii acestui partid in parlament, guvern. Sau sa raspunda d.nu primar psd, Fagadau. Acum am vazut doar maririle nesimtite ale salariilor primarilor si ale celor din primarii. De ce nu va pasa de ceilalti angajati? Cum o sa faceti patronii sa mareasca salariilor angajatilor, nu cei bugetari? De ce psd se preocupa doar de bugetari?