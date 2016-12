Cati Hristu şi complicii lui, la al doilea pas spre libertate

• VOR SĂ MEARGĂ ACASĂ • La nicio săptămână după ce Judecătoria Constanţa a decis că nu mai este cazul să menţină starea de arest a primarului suspendat al localităţii Cogealac, Cati Hristu, şi a complicilor lui, iar Tribunalul Constanţa a infirmat hotărârea, ieri, aceiaşi judecători din cadrul Judecătoriei Constanţa au admis cererile de eliberare provizorie sub control judiciar înaintate de Cati Hristu şi de fostul viceprimar Mihai Dore, precum şi de Ilie Coman, Daniel Cornea, Pavel Copilescu, Florian Barbu şi Mitică Lenu. Este pentru a doua oară când magistraţii le dau speranţe de... libertate celor şapte acuzaţi de implicarea în scandalul eolienelor de la sfârşitul lunii iulie, însă decizia finală aparţine tot Tribunalului Constanţa, care va judeca recursul procurorilor. Prezenţi în faţa instanţei, avocaţii celor şapte au susţinut că niciunul dintre acuzaţi nu prezintă pericol public. „Privarea de libertate nu se mai justifică întrucât a fost cerută pentru ca urmărirea penală să se desfăşoare fără incidente, iar ancheta a fost finalizată şi dosarul a ajuns pe rolul instanţei”, a pledat avocatul Radu Doicescu, cel care îl apără pe Mihai Dore. Cei şapte indivizi au cerut, pe rând, să fie lăsaţi în libertate întrucât au situaţii familiale grele. „Am trei copii minori, mama este bolnavă, iar singurul lor sprijin sunt eu. Toţi trăiam din salariul de angajat al Primăriei Cogealac”, a spus Cati Hristu. La fel s-a plâns şi Mihai Dore, care a susţinut că nu are antecedente penale şi unicul venit al familiei era salariul lui. „Am doi copii, unul de doi ani şi şapte luni şi altul de zece ani şi jumătate, care au rămas fără capul familiei. În plus, sunt şi curatorul soacrei mele şi toţi trăiam din salariul meu lunar de 500-600 de lei, pe care îl câştigam ca muncitor zilier”, a afirmat Ilie Coman. Cornea şi Lenu au zis şi ei că au rate la bănci, copii de crescut şi vor să fie lăsaţi să plece acasă. „Sunt asistent medical comunitar, am o fetiţă, iar mama este bolnavă psihic, am două rate bancare, iar venitul din care îmi întreţineam familia era de 850 lei lunar”, a spus şi Barbu.

• SCANDAL EOLIAN • Reamintim că toţi şapte, alături de fratele viceprimarului, Nicolae Dore, cercetat în stare de libertate, sunt acuzaţi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice, Cati Hristu având în plus şi comiterea infracţiunilor de ultraj la poliţist şi instigare. Potrivit rechizitoriului, scandalul a pornit la iniţiativa lui Cati Hristu, care a adunat peste 100 de persoane din Cogealac şi din localităţiile vecine, pe care le-a determinat să protesteze împotriva firmei CEZ România, cea care construieşte un parc eolian pe raza comunei Cogealac. Procurorii susţin că primarul Cati Hristu voia ca SC Eolica Dobrogea FME SRL Constanţa să preia construcţia acestui parc, motiv pentru care le-a spus localnicilor că CEZ nu are autorizaţie să ridice turbinele eoliene. Cati Hristu, Mihai Dore şi ceilalţi acuzaţi au pormit în fruntea protestatarilor, care s-au strâns iniţial în faţa Primăriei Cogealac, la un miting fără autorizarea sau înştiinţarea organelor de poliţie.