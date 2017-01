Câți români concurează pentru titlul de Studentul Anului în Străinătate

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) anunță încheierea înscrierilor pentru competiția Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate în anul universitar 2014-2015. Ca în fiecare an, concursul din cadrul Galei Studenţilor Români din Străinătate aduce în prim-planul societăţii româneşti o serie de tineri români cu rezultate academice şi extra-curriculare de excepţie. În concurs, la cele şapte categorii de anul acesta, s-au înscris peste 150 de studenți români din toate colțurile lumii. Concurenții provin de la universități de prestigiu internaţional, precum University College Berkeley, Yale University, University of Cambridge, Imperial College London, dar nu numai. Lista finaliștilor pentru categoriile Europa Universitar, Europa Post-Universitar, America de Nord, România, Erasmus şi Premiul Special în Arte, plus menţiuni speciale la categoria Alte Continente, este disponibilă pe site-ul Galei Studenților Români din Străinătate (www.gala.lsrs.ro/finalisti-2016). Cei mai buni studenţi români înscrişi în competiţie vor fi anunțați în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate, care va avea loc pe 7 ianuarie. La început de 2016, evenimentul va reuni peste 800 de participanţi la Palatul Parlamentului, Sala „C.A. Rosetti“: studenți și tineri profesioniști, personalităţi din mediul academic și sectorul public, din mediul de afaceri şi cel neguvernamental. Totodată, la eveniment vor urca pe scenă tineri artiști români de renume internațional, alături de care invitații și membrii Ligii vor sărbători 7 ani de activitate a LSRS.